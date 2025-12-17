Grupo do Botafogo campeão do Brasileiro de 1995 - Divulgação/Botafogo

Publicado 17/12/2025 13:18 | Atualizado 17/12/2025 13:19

Rio - O Botafogo comemora os 30 anos do bicampeonato brasileiro nesta quarta-feira, 17 de dezembro. Naquele dia, em 1995, o Glorioso empatava com o Santos no Pacaembu por 1 a 1 e conquistava o título.

O Campeonato Brasileiro de 1995 contou com 24 clubes, que foram divididos em dois grupos. No primeiro turno, os times que estavam na mesma chave jogavam entre si. No segundo, os enfrentamentos eram com as equipes do grupo oposto.

Na primeira fase, o Alvinegro ficou em quinto no seu grupo. Já na segunda, foi o líder e avançou no Campeonato Brasileiro. A fase semifinal reservou os seguintes confrontos: Santos x Fluminense; e Botafogo x Cruzeiro.

O Glorioso empatou com a Raposa por 1 a 1 em Minas Gerais e, posteriormente, por 0 a 0 no Rio. Como fez melhor campanha, tinha a vantagem de dois resultados iguais e garantiu vaga na final.

Na grande decisão, o Botafogo mediu forças com o Santos. O time do Rio de Janeiro venceu o jogo de ida por 2 a 1, no Maracanã, e empatou na volta por 1 a 1, no Pacaembu. Dessa forma, levantou o troféu de campeão do Brasileiro de 1995.

Naquele 17 de dezembro, o Glorioso teve em campo: Wágner; Wilson Goiano, Wilson Gottardo, Gonçalves e André Silva (Moisés); Leandro Ávila, Jamir, Beto e Sérgio Manoel; Donizete e Túlio Maravilha. O técnico era Paulo Autuori.