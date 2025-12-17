Igor Jesus anotou o gol da vitória do Botafogo sobre o PSGVítor Silva/Botafogo

Mais artigos de O Dia
O Dia
O Botafogo provocou o Flamengo, que perdeu para o PSG nos pênaltis por 2 a 1 e ficou com o vice da Copa Intercontinental de 2025. Por meio das redes sociais, o Alvinegro relembrou a vitória sobre o time francês por 1 a 0, válida pelo Mundial de Clubes.
"Retrospectiva do Glorioso. Dia de relembrar mais um gol histórico de 2025! Durante a Copa do Mundo de Clubes, o Glorioso bateu o atual campeão da Champions League com esse golaço de Igor Jesus!", escreveu o perfil do Botafogo, que publicou o vídeo do gol
 
Há uma semana, o Flamengo provocou o Botafogo. Naquela dia, o Rubro-Negro venceu o Cruz Azul, do México, por 2 a 1 e se tornou o primeiro time a conquistar o Derby das Américas.
No ano passado, o Glorioso disputou o novo formato do torneio, mas acabou derrotado e eliminado pelo Pachuca, também do futebol mexicano.
"O primeiro campeão brasileiro do Derby das Américas é o Clube de Regatas do Flamengo. O Colossal. Que não para de levantar troféu!", escreveu o Fla, na ocasião.
fotogaleria
Igor Jesus anotou o gol da vitória do Botafogo sobre o PSG
Davide Ancelotti. Treino do Botafogo, Esoaco Lonier. 22 de Julho de 2025, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra.