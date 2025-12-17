Igor Jesus anotou o gol da vitória do Botafogo sobre o PSG - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 17/12/2025 17:42

"Retrospectiva do Glorioso. Dia de relembrar mais um gol histórico de 2025! Durante a Copa do Mundo de Clubes, o Glorioso bateu o atual campeão da Champions League com esse golaço de Igor Jesus!", escreveu o perfil do Botafogo, que publicou o vídeo do gol





Dia de relembrar mais um gol histórico de 2025! Durante a Copa do Mundo de Clubes, o Glorioso bateu o atual campeão da Champions League com esse golaço de Igor Jesus! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/yzCMNQJOJw — Botafogo F.R. (@Botafogo) December 17, 2025

No ano passado, o Glorioso disputou o novo formato do torneio, mas acabou derrotado e eliminado pelo Pachuca, também do futebol mexicano.

"O primeiro campeão brasileiro do Derby das Américas é o Clube de Regatas do Flamengo. O Colossal. Que não para de levantar troféu!", escreveu o Fla, na ocasião.