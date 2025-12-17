Júlio Romão defende o Ferencvárosi, da Hungria - Attila Kisbenedek / AFP

Júlio Romão defende o Ferencvárosi, da HungriaAttila Kisbenedek / AFP

Publicado 17/12/2025 14:22

Júlio Romão, mas o Ferencváros, da Hungria, não facilita a liberação. Pelo contrário, já que não aceitou duas propostas do Glorioso, que não desistiu e já vez uma terceira para contratar o volante.

Botafogo quer, da Hungria, não facilita a liberação. Pelo contrário, já que, que não desistiu e já vez uma terceira para contratar o volante.

O clube húngaro não quis liberar o brasileiro por 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9,7 milhões), segundo o site 'ge'. Diante da nova negativa, a SAF aumentou mais um pouco a proposta, com a esperança de desta vez conseguir a contratação.



O Ferencváros é o último obstáculo por Júlio Romão, que já aceitou a proposta salarial e de tempo de contrato do Botafogo. A ideia é que ele assine até o fim de 2029.



O volante de 27 anos está no clube húngaro desde a temporada 2024/25, após passagens pelo Qarabag, do Azerbaijão, e Santa Clara, de Portugal, além dos times sub-23 de Ponte Preta e Athletico-PR . Recuperado de lesão na fíbula que o tirou dos gramados por seis meses, ele é reserva e tem atuado poucos minutos desde que voltou a ser relacionado, em setembro. Mas foi titular pela segunda vez na última partida do time.