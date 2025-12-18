Rafael Guanaes em jogo do Mirassol no BrasileirãoFoto: Pedro Zacchi

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio- Com a saída de Davide Ancelotti, o Botafogo já esta pensando em alternativas. Um dos nomes considerados pela diretoria do clube carioca foi Rafael Guanaes, técnico do Mirassol, principal sensação do último Campeonato Brasileiro. As informações são do ‘Canal do TF’.

Leia mais: Davide Ancelotti deixa o Botafogo valorizado e na mira de clubes europeus
Depois da campanha que levou o clube do interior paulista para a Libertadores, Rafael Guanaes, de 44 anos, teve seu contrato renovado até o fim de 2026. 

Leia mais: Botafogo relembra vitória sobre o PSG no Mundial para provocar o Flamengo
O treinador já teve experiência de trabalhar com os atuais dirigentes do Alvinegro, na base do Athletico-PR. Depois, atuou no Sampaio Corrêa, Tombense, Novorizontino, Operário-PR e Atlético-GO, até Mirassol, que chegou em março de 2025.
O Botafogo anunciou a saída do técnico Davide Ancelotti na noite desta quarta-feira (17). A diretoria carioca queria demitir o preparador físico Luca Guerra, mas o italiano não concordou e, sendo assim, deixará o clube junto do restante da sua comissão técnica.
fotogaleria
Rafael Guanaes em jogo do Mirassol no Brasileirão
Rafael Guanaes, técnico do Mirassol