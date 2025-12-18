Rafael Guanaes em jogo do Mirassol no BrasileirãoFoto: Pedro Zacchi
Rafael Guanaes em jogo do Mirassol no BrasileirãoFoto: Pedro Zacchi
Juventude considera valores baixos e recusa proposta do Botafogo por volante
Glorioso avalia enviar uma nova oferta para tentar contar com o jogador
Alvo do Botafogo, Rafael Guanaes já manifestou desejo de dar salto na carreira
