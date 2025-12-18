Rafael Guanaes em jogo do Mirassol no Brasileirão - Foto: Pedro Zacchi

Publicado 18/12/2025 12:30





Leia mais: Botafogo relembra vitória sobre o PSG no Mundial para provocar o Flamengo Depois da campanha que levou o clube do interior paulista para a Libertadores, Rafael Guanaes, de 44 anos, teve seu contrato renovado até o fim de 2026.

O treinador já teve experiência de trabalhar com os atuais dirigentes do Alvinegro, na base do Athletico-PR. Depois, atuou no Sampaio Corrêa, Tombense, Novorizontino, Operário-PR e Atlético-GO, até Mirassol, que chegou em março de 2025.

O Botafogo anunciou a saída do técnico Davide Ancelotti na noite desta quarta-feira (17). A diretoria carioca queria demitir o preparador físico Luca Guerra, mas o italiano não concordou e, sendo assim, deixará o clube junto do restante da sua comissão técnica.