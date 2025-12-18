Davide Ancelotti deixou o comando do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Davide Ancelotti deixou o comando do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 18/12/2025 08:30 | Atualizado 18/12/2025 12:20

Rio - O técnico Davide Ancelotti, de 36 anos, que deixou o Botafogo na última quarta-feira, está na mira de clubes europeus. De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, o italiano poderá trabalhar no Velho Continente depois da disputa da Copa do Mundo.

Filho do treinador da seleção brasileira, ele irá trabalhar junto com seu pai na Copa do Mundo de 2026. A situação já estava definida, mesmo se Davide Ancelotti tivesse continuado trabalhando no Botafogo.

O Botafogo anunciou a saída do técnico Davide Ancelotti na noite desta quarta-feira (17). A diretoria carioca queria demitir o preparador físico Luca Guerra, mas o italiano não concordou e, sendo assim, deixará o clube junto ao restante da comissão.

O comandante chegou ao Alvinegro em julho para substituir Renato Paiva, logo após a disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. De lá para cá, o time viveu altos e baixos, mas fechou o Campeonato Brasileiro na sexta posição e conseguiu alcançar a classificação às fases preliminares da Libertadores.

Por meio de seu perfil oficial no Instagram, Davide Ancelotti publicou uma nota se despedindo dos torcedores do clube carioca.

Confira:

"Hoje encerro um capítulo importante da minha vida profissional. Não é simples se despedir de um lugar onde se viveu com intensidade, pressão e emoção, e onde se criaram relações reais.



As decisões fazem parte do caminho e nem sempre cabem em explicações públicas. O que posso dizer é que essa etapa foi vivida com honestidade, entrega e respeito.



Quero agradecer ao clube pela oportunidade e a todas as pessoas que fizeram parte desse período: direção, staff, colaboradores, jogadores e torcedores.



Aos jogadores, pelo trabalho diário e pela forma como enfrentamos juntos os momentos bons e difíceis.



Aos torcedores, pela paixão, pela cobrança e pelo amor ao clube — isso dá sentido a tudo.



Levo comigo aprendizado, gratidão e a consciência tranquila de ter dado tudo o que tinha.



Esse capítulo termina, más o Botafogo permanece en mim.



Davide Ancelotti"