Davide Ancelotti deixou o comando do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O técnico Davide Ancelotti, de 36 anos, que deixou o Botafogo na última quarta-feira, está na mira de clubes europeus. De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, o italiano poderá trabalhar no Velho Continente depois da disputa da Copa do Mundo.
LEIA MAIS: Botafogo anuncia saída do técnico Davide Ancelotti
Filho do treinador da seleção brasileira, ele irá trabalhar junto com seu pai na Copa do Mundo de 2026. A situação já estava definida, mesmo se Davide Ancelotti tivesse continuado trabalhando no Botafogo.
LEIA MAIS: Botafogo relembra vitória sobre o PSG para provocar o Flamengo
O Botafogo anunciou a saída do técnico Davide Ancelotti na noite desta quarta-feira (17). A diretoria carioca queria demitir o preparador físico Luca Guerra, mas o italiano não concordou e, sendo assim, deixará o clube junto ao restante da comissão.
LEIA MAIS: Botafogo enfrenta concorrência por Pablo Maia
O comandante chegou ao Alvinegro em julho para substituir Renato Paiva, logo após a disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. De lá para cá, o time viveu altos e baixos, mas fechou o Campeonato Brasileiro na sexta posição e conseguiu alcançar a classificação às fases preliminares da Libertadores.
Por meio de seu perfil oficial no Instagram, Davide Ancelotti publicou uma nota se despedindo dos torcedores do clube carioca. 
Confira:
"Hoje encerro um capítulo importante da minha vida profissional. Não é simples se despedir de um lugar onde se viveu com intensidade, pressão e emoção, e onde se criaram relações reais.

As decisões fazem parte do caminho e nem sempre cabem em explicações públicas. O que posso dizer é que essa etapa foi vivida com honestidade, entrega e respeito.

Quero agradecer ao clube pela oportunidade e a todas as pessoas que fizeram parte desse período: direção, staff, colaboradores, jogadores e torcedores.

Aos jogadores, pelo trabalho diário e pela forma como enfrentamos juntos os momentos bons e difíceis.

Aos torcedores, pela paixão, pela cobrança e pelo amor ao clube — isso dá sentido a tudo.

Levo comigo aprendizado, gratidão e a consciência tranquila de ter dado tudo o que tinha.

Esse capítulo termina, más o Botafogo permanece en mim.

Davide Ancelotti"