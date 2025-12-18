Troféu da Libertadores: Botafogo tem caminho definido em busca do bi - Divulgação / Conmebol

Publicado 18/12/2025 12:44

pode ter que jogar duas vezes na altitude para chegar aos grupos da competição sul-americana. Botafogo vai enfrentar uma equipe boliviana pela segunda fase preliminar da Libertadores. Em sorteio realizado nesta quinta-feira (18), na sede da Conmebol, o Glorioso descobriu o seu caminho epara chegar aos grupos da competição sul-americana.

O representante da Bolívia depende da definição da Copa Paceña. Se The Strongest conquistar o título, será o adversário, assim como em caso de o Bolívar ser o campeão. Desta forma, o Botafogo terá de jogar na altitude de La Paz, a 3.650 m.

Ainda há o risco de o confronto ser em um estádio em uma cidade ainda mais alta, a Potosí (a 4.090 m acima do nível do mar), caso o Nacional conquiste o título. Outro possível adversário é o Blooming, que não joga em altitude, e também pode ser campeão.

A única certeza é que a primeira partida será fora de casa, na Bolívia, e a definição da vaga para a fase seguinte será no Nilton Santos. Caso avance, o Botafogo estará ao menos garantido na Copa Sul-Americana, caso seja eliminado na terceira fase.

Confronto da terceira fase

O duelo decisivo para o Glorioso definir a vaga na fase de grupos sairá do duelo entre um representante do Equador, que pode ser a LDU, e o Argentinos Juniors. Caso sejam os equatorianos, a partida será em Quito, a 2.800m acima do nível do mar. Mas também pode ser o Barcelona de Guayaquil, que não joga na altitude.

Na terceira fase, a definição do mando dependerá do ranking da Conmebol. E o Glorioso pode ter que decidir fora de casa, se enfrentar a LDU.

Quando serão os jogos do Botafogo na pré-Libertadores



- Representante da Bolívia x Botafogo: 18/02, às 21h30 – ida da 2ª fase preliminar



- Botafogo x Representante da Bolívia: 25/02, às 21h30 - volta da 2ª fase preliminar

- Em 4 e 11 de março – 3ª fase preliminar

Todos os confrontos da preliminar

1ª fase eliminatória

Jogo 1 - Representante da Bolívia x Deportivo Táchira (Venezuela)



Jogo 2 - Juventud (Uruguai) x Universidad Catolica (Equador)



Jogo 3 - 2 de Mayo (Paraguai) x Aliaza Lima (Peru)



2ª fase eliminatória

C1 - Juventud (Uruguai) ou Universidad Catolica (Equador) x Guaraní (Paraguai)



C2 - Representante da Bolívia ou Deportivo Táchira (Venezuela) x Tolima (Colômbia)



C3 - 2 de Mayo (Paraguai) ou Aliaza Lima (Peru) x Sporting Cristal (Peru)



C4 - Representante do Equador x Argentinos Juniors (Argentina)



C5 - Representante da Bolívia x Botafogo



C6 - Carabobo (Venezuela) x Huachipato (Chile)



C7 - O'Higgins (Chile) x Bahia



C8 - Liverpool (Uruguai) x Independiente Medellín (Colômbia)

3ª fase eliminatória

Jogo 1 - Juventud (Uruguai) ou Universidad Catolica (Equador) ou Guaraní (Paraguai) x Liverpool (Uruguai) ou Independiente Medellín (Colômbia)



Jogo 2 - Representante da Bolívia ou Deportivo Táchira (Venezuela) ou Tolima (Colômbia) x O'Higgins (Chile) ou Bahia



Jogo 3 - 2 de Mayo (Paraguai) ou Aliaza Lima (Peru) ou Sporting Cristal (Peru) x Carabobo (Venezuela) ou Huachipato (Chile)



Jogo 4 - Representante do Equador ou Argentinos Juniors (Argentina) x Representante da Bolívia ou Botafogo