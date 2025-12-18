Ferraresi com a camisa do São Paulo - Rubens Chiri / São Paulo FC

Publicado 18/12/2025 13:50

Rio - O Botafogo está perto de fechar a contratação do zagueiro Nahuel Ferraresi, de 27 anos, que defendeu o São Paulo na última temporada. De acordo com informações do portal "GE", a operação está encaminhada entre os dois clubes.

O venezuelano acertou o salário e as cláusulas contratuais. Com isso, faltam apenas pequenos detalhes para a oficialização do acordo. A tendência é que a negociação envolva troca de atletas entre os dois clubes.

Nahuel Ferraresi deverá chegar ao Botafogo por empréstimo até o fim de 2026, com opção de compra fixada em 5 milhões de euros (R$ 32,5 milhões). A contratação de jogadores para o setor é prioridade.

Revelado pelo Deportivo Táchira, Nahuel Ferraresi foi contratado pelo Manchester City em 2017. Sem espaço na Inglaterra, o zagueiro foi emprestado para clubes de Portugal e do Uruguai até chegar ao São Paulo em 2022. Na última temporada fez 48 jogos e deu quatro assistências.