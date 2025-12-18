Gabriel sendo anunciado pelo Sporting CristalFoto: Reprodução/Sporting Cristal
Gabriel é a primeira contratação da equipe após uma série de saídas anunciadas para a próxima temporada. Recentemente, o Sporting Cristal perdeu a final do Campeonato Peruano para o Cusco, por 2 a 1 no placar agregado. A expectativa é que possa estrear em meados de fevereiro, na segunda fase da pré-Libertadores, com adversário ainda a ser definido.
O jogador chegou ao Mirassol em 2022 e fez parte do elenco que levou o clube do interior paulista à inédita classificação para a fase de grupos da Libertadores. Além disso, é o sexto atleta com mais partidas pela equipe, somando 132 jogos. Na última temporada, fez oito gols e deu três assistências em 36 partidas.
Gabriel vestiu a camisa do Flamengo em 2013 e permaneceu no clube até 2018. Na sequência, foi emprestado para Sport e Kashiwa Reysol, antes de deixar o Rubro-Negro em definitivo, sem custos, em 2020, rumo ao Coritiba. Pelo clube carioca, conquistou dois Campeonatos Cariocas e uma Copa do Brasil.
