Rio - Pep Guardiola, de 54 anos, tem contrato até junho de 2027, mas de acordo com informações do portal The Athletic, que pertence ao jornal New York Times, o Manchester City já planeja a substituição do espanhol. O clube estaria de olho em Enzo Maresca, atualmente no Chelsea.
O italiano, de 45 anos, já teve passagens pelo Manchester City, onde comandou times de base e foi auxiliar técnico de Guardiola, antes de assumir o Leicester em 2023. O contrato de Maresca com o Chelsea vai até 2029, mas sua situação no Blues já foi melhor. O treinador deu entrevista recente se queixando de falta de apoio em Londres.
Apesar do contrato de Guardiola ser até junho de 2027 existe a possibilidade dele interromper sua participação no clube inglês ao fim da atual temporada. O treinador sempre avalia ano a ano sua continuidade no Manchester City.
O espanhol é técnico desde 2008 quando assumiu o Barcelona. Ele já disse algumas vezes que deseja dar uma pausa na carreira. Desde 2015, Guardiola trabalha no City tendo conquistado diversos títulos, os principais são: um Mundial de Clubes, uma Liga dos Campeões e seis Campeonatos Ingleses.
