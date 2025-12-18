André defende o WolvesDivulgação / Wolverhampton
Clube turco pode oferecer R$ 194 milhões pela contratação de André, ex-Fluminense
Jogador, de 24 anos, atua no futebol inglês há um ano e meio
Sem Thiago Silva, Fluminense deverá buscar mais reforços para a zaga
Tricolor negocia a contratação de Nino
Musa dos Jogos Olímpicos relata compra surpresa de calcinha e dispara: 'Tira nossa liberdade'
Ravena Hanniely tem mais de 290 mil seguidores no Instagram
Davide Ancelotti deixa o Botafogo valorizado e na mira de clubes europeus
Treinador, de 36 anos, estará na Copa do Mundo de 2026
Filipe Luís e José Boto vão passar dias de férias na Europa antes de definirem futuro no Flamengo
Treinador tem contrato até o último dia do ano
Coutinho utilizou injeção e entrou em campo em quatro jogos pelo Vasco no sacrifício
Apoiador, de 33 anos, é um dos destaques da equipe de Diniz
