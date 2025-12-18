André defende o Wolves - Divulgação / Wolverhampton

André defende o WolvesDivulgação / Wolverhampton

Publicado 18/12/2025 07:30 | Atualizado 18/12/2025 09:48

Rio - Com a má fase do Wolverhampton, lanterna do Campeonato Inglês e em situação irreversível, alguns jogadores do clube tem sido noticiados como possíveis nomes para se transferirem no fim da temporada europeia. De acordo com informações do portal turco "Sokgazetesi", o Galatasaray tem interesse em André, ex-volante do Fluminense.

A equipe da Turquia estaria disposta a desembolsar algo em torno de 25 a 30 milhões de euros (R$ 161 a 194 milhões) pelo volante. Apesar do momento ruim do Wolves, o brasileiro, de 24 anos, é considerado um dos jogadores mais valorizados do elenco da equipe inglesa.

André deixou o Fluminense no ano passado por 22 milhões de euros (algo em torno de R$ 135 milhões). Foi a maior venda da história do clube carioca. No Tricolor, o volante foi campeão da Libertadores, da Recopa e bicampeão do Campeonato Carioca.

No total, André entrou em campo em 54 partidas pelo Wolves. Mesmo com a péssima fase do clube inglês, o volante continua a receber oportunidade de Carlo Ancelotti na seleção brasileiro.