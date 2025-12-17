Marquinhos levanta a taça de campeão da Copa Intercontinental - Karim Jaafar / AFP
Catar - O PSG foi campeão da Copa Intercontinental
sobre o Flamengo
e ampliou a hegemonia dos times europeus. Desde 2013, uma equipe do Velho Continente conquista o título para subir ao topo do mundo.
O Paris Saint-Germain foi campeão ao vencer o Flamengo nos pênaltis por 2 a 1, nesta quarta-feira (17), no Catar. O tempo regulamentar terminou empatado em 1 a 1, e a igualdade no marcador permaneceu.
Na decisão por pênaltis, o goleiro Safonov brilhou ao defender quatro cobranças. O PSG ainda desperdiçou duas, mas assegurou a conquista do Intercontinental.
O último time não europeu a conquistar o mundo foi um brasileiro. Na edição de 2012, o Corinthians bateu o Chelsea por 1 a 0 e ficou com o título.
Veja a lista de títulos desde 2012
2012 – Corinthians.
2013 – Bayern de Munique.
2014 – Real Madrid.
2015 – Barcelona.
2016 – Real Madrid.
2017 – Real Madrid.
2018 – Real Madrid.
2019 – Liverpool.
2020 – Bayern de Munique.
2021 – Chelsea.
2022 – Real Madrid.
2023 – Manchester City.
2024 – Real Madrid*.
2025 – PSG*.
*A partir de 2024, a competição deixou de ser chamada "Mundial de Clubes" e passou a ser a "Copa Intercontinental".
