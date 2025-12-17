O PSG é o novo campeão inédito da Copa Intercontinental, ao superar o Flamengo na final desta quarta-feira (17). O time francês tornou-se o 32º clube a conquistar esse título ao longo dos anos e das muitas mudanças de regulamento e nomenclaturas e que têm status de Mundial de Clubes, segundo a Fifa.
O Real Madrid segue como o maior vencedor, com nove títulos da Copa Intercontinental, sendo seis deles no atual período de domínio europeu: 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 e 2024. Na sequência aparecem Bayern de Munique e Milan, ambos campeões quatro vezes.
Entre as equipes sul-americanas, os maiores vencedores do torneio são: Boca Juniors, Nacional-URU, Peñarol-URU e São Paulo, com três, assim como Barcelona e Inter de Milão.
Já o Flamengo segue com uma conquista, a de 1981. Desde a primeira edição do Intercontinental, em 1960, seis brasileiros já celebraram o título. Os outros são Santos e Corinthians (a Fifa considera o Mundial de Clubes de 2000), com dois cada, e Grêmio e Internacional, ambos com um.
A lista de campeões do Intercontinental
Real Madrid (9)
Bayern (4) Milan (4)
Barcelona (3) Boca Juniors (3) Internazionale (3) Nacional (3) Peñarol (3) São Paulo (3)
Ajax (2) Chelsea (2) Corinthians (2) Juventus (2) Independiente (2) Man. United (2) Porto (2) Santos (2)
Atlético de Madrid (1) Borussia Dortmund (1) Estrela Vermelha (1) Estudiantes (1) Feyenoord (1) Flamengo (1) Grêmio (1) Internacional (1) Liverpool (1) Man. City (1) Olimpia (1) Racing (1) River Plate (1) Vélez Sarsfield (1)
