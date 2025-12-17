Rio- Ronaldo Fenômeno demonstrou entusiasmo com a chegada da Kings World Cup Nations ao Brasil. Durante uma transmissão ao vivo na tarde de terça-feira (17), o ex-atacante enalteceu o modelo criado por Gerard Piqué e afirmou que a liga oferece uma experiência mais leve do que o futebol de campo.
“Aqui nós não vamos inventar nada. O futebol brasileiro, o povo brasileiro já é apaixonado por futebol. E esse formato, sejamos sinceros, é muito mais divertido que o tradicional, que todos nós somos apaixonados. Mas é um formato de entretenimento”, disse Fenômeno.
