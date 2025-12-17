Ronaldo Fenômeno está empolgado com a chegada da Kings World Cup Nations ao Brasil - Reprodução de vídeo

Ronaldo Fenômeno está empolgado com a chegada da Kings World Cup Nations ao BrasilReprodução de vídeo

Publicado 17/12/2025 16:20





Rio- Ronaldo Fenômeno demonstrou entusiasmo com a chegada da Kings World Cup Nations ao Brasil. Durante uma transmissão ao vivo na tarde de terça-feira (17), o ex-atacante enalteceu o modelo criado por Gerard Piqué e afirmou que a liga oferece uma experiência mais leve do que o futebol de campo.





"Aqui nós não vamos inventar nada. O futebol brasileiro, o povo brasileiro já é apaixonado por futebol. E esse formato, sejamos sinceros, é muito mais divertido que o tradicional, que todos nós somos apaixonados. Mas é um formato de entretenimento", disse Fenômeno.

O ex-jogador mencionou que a Kings League não substitui futebol de 11, mas atrai novas audiências. Para ele, os formatos vai se impulsionando.



“Como todos nós já falamos antes, é um complemento para o futebol tradicional. Eu acho que isso aqui ajuda a fomentar o futebol. Então eu acho que é bem por aí, não tem muito o que inventar”.



Para Ronaldo, a Copa das Nações, competição que reúne seleções de todo o mundo no formato de futebol 7 será um sucesso absoluto no Brasil.



“A paixão já está na cabeça do futebol brasileiro, do povo brasileiro. Então eu tenho certeza que o povo já abraçou no campeonato nacional e vai abraçar também na Copa das Nações", finalizou.

Além de Kaká e Piqué, a transmissão reuniu os craques do Fut7 Kelvin Oliveira e Lipão para promover o evento que será disputado em território brasileiro.



