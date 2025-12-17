Paulo Pezzolano comandou Cruzeiro entre 2022 e 2023 - Thomas Santos / Cruzeiro

Paulo Pezzolano comandou Cruzeiro entre 2022 e 2023Thomas Santos / Cruzeiro

Publicado 17/12/2025 14:50

Rio Grande do Sul - O Internacional está perto de fechar a contratação do técnico Paulo Pezzolano, de 42 anos. Em entrevista Rádio Espectador, do Uruguai, o ex-treinador do Cruzeiro afirmou que a negociação está avançada e que faltam poucos detalhes para o acordo.

"Falaram comigo. Está caminhando forte. Estamos escutando atentamente". É um grande clube, com a história que tem e chama atenção. Veremos o que ocorre nas próximas horas", dise.

Paulo Pezzolano está sem trabalhar desde que deixou o Watford, em outubro. O uruguaio, que dirigiu o Cruzeiro nas temporada de 2022 e 2023, afirmou que recebeu outros convites.

"Me chamaram na Espanha, França e outro país muito forte. Equipes grandes, importantes. Preciso decidir bem", contou o técnico.