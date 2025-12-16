Vibração de Eduardo em jogo do Cruzeiro - Rafael Vieira / Cruzeiro

Publicado 16/12/2025 20:39

Belo Horizonte - O meia Eduardo, ex- Botafogo , vai deixar o Cruzeiro e ficará livre no mercado. O contrato do jogador com a Raposa vai até o fim deste ano, e o vínculo não será renovado. A informação foi dada primeiro pelo jornalista André Hernan, da 'ESPN'.

Depois de longa passagem pelo mundo árabe, Eduardo retornou ao futebol brasileiro no meio de 2022, para defender o Botafogo. Ele permaneceu no Glorioso até o fim de 2024.

Com a camisa do time carioca, ele fez parte do grupo que conquistou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores de 2024. Sem ter o contrato renovado, Eduardo fechou com o Cruzeiro.