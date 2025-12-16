Vibração de Eduardo em jogo do CruzeiroRafael Vieira / Cruzeiro

Mais artigos de O Dia
O Dia
Belo Horizonte - O meia Eduardo, ex-Botafogo, vai deixar o Cruzeiro e ficará livre no mercado. O contrato do jogador com a Raposa vai até o fim deste ano, e o vínculo não será renovado. A informação foi dada primeiro pelo jornalista André Hernan, da 'ESPN'.
Depois de longa passagem pelo mundo árabe, Eduardo retornou ao futebol brasileiro no meio de 2022, para defender o Botafogo. Ele permaneceu no Glorioso até o fim de 2024.
Com a camisa do time carioca, ele fez parte do grupo que conquistou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores de 2024. Sem ter o contrato renovado, Eduardo fechou com o Cruzeiro.
A Raposa anunciou a contratação do jogador no dia 3 de janeiro deste ano. Pelo time de Minas Gerais, Eduardo disputou 51 partidas, anotou cinco gols e deu uma assistência.  