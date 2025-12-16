O Chelsea avançou na Copa da Liga InglesaAdrian Dennis / AFP
Chelsea vence o Cardiff e vai à semifinal da Copa da Liga Inglesa
Garnacho (2) e Pedro Neto anotaram os gols do time de Londres
Atlético-MG procura Flamengo para negociar retorno de Allan
Jogador, de 28 anos, tem contrato até o fim de 2027
Jogos de Inverno: organização enfrenta 'problema técnico' para produzir neve artificial
A produção estava programada para começar na semana passada
Presidente da Conmebol crítica Intercontinental e reforça torcida por título do Flamengo
Decisão da competição será nesta quarta-feira
Neto abre mão de férias e faz atividades em CT para voltar rápido ao Botafogo
Goleiro, de 36 anos, sofreu ruptura completa no reto femural da coxa direita
Ronaldinho evita escolher lado às vésperas da final entre Flamengo e PSG
Ex-jogador com passagem pelas duas equipes elogiou a fase dos clubes
