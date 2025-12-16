O Chelsea avançou na Copa da Liga Inglesa - Adrian Dennis / AFP

O Chelsea avançou na Copa da Liga InglesaAdrian Dennis / AFP

Publicado 16/12/2025 19:26 | Atualizado 16/12/2025 19:31

O Chelsea está na semifinal da Copa da Liga Inglesa 2025/26. Isso porque venceu o Cardiff por 3 a 1, nesta terça-feira (16), fora de casa, pelas quartas da competição. Garnacho (2) e Pedro Neto marcaram para o time de Londres.

Os gols saíram apenas no segundo tempo. O argentino Garnacho abriu o placar para os Blues, mas David Turnbull deixou tudo igual no marcador. Menos de dez minutos depois, o português Pedro Neto, com assistência de Andrey Santos, recolocou o Chelsea em vantagem.

Nos acréscimos, o atacante argentino recebeu passe de João Pedro e fechou a conta. Tanto Garnacho quanto Pedro Neto saíram do banco de reservas.

Os outros confrontos das quartas de final da Copa da Liga Inglesa são: Manchester City x Brentford; Newcastle x Fulham; e Arsenal x Crystal Palace.

Agenda

Os jogos Manchester City x Brentford e Newcastle x Fulham acontecerão nesta quarta-feira (14). Já a partida entre Arsenal e Crystal Palace será disputada apenas na próxima terça-feira (23).

Os confrontos da semifinal serão definidos a partir de sorteio, nesta quarta (14).