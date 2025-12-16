O logotipo olímpico de Milão-Cortina 2026 - Stefano Rellandini / AFP

O logotipo olímpico de Milão-Cortina 2026Stefano Rellandini / AFP

Publicado 16/12/2025 18:46

O comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026 reconheceu nesta terça-feira (16) que enfrenta "um problema técnico" na produção de neve artificial nas instalações em Livigno, onde serão realizadas as provas de snowboard e esqui freestyle.

Para poder cobrir de neve o Livigno Snow Park e criar os módulos, saltos e half-pipes necessários para as competições das duas modalidades, os organizadores devem produzir grandes quantidades de neve artificial.

Seus canhões de neve são alimentados com água de um reservatório, o de Monte Sponda, com capacidade para 203 mil metros cúbicos, cuja construção, ao custo de 21,7 milhões de euros (R$ 139 milhões na cotação atual), foi concluída no final de novembro.

"Nos últimos dias, um problema técnico afetou o sistema de abastecimento de água" dos canhões de neve, informaram os organizadores em um comunicado enviado à AFP.

"Resolvemos o problema imediatamente, em 72 horas, e estamos realizando testes para reiniciar o sistema. Retomaremos a produção de neve nos próximos dias", acrescenta o texto.

A produção de neve artificial estava programada para começar na semana passada.

Contactada pela AFP, a Simico, empresa responsável pela entrega das obras olímpicas e pela construção do reservatório de Monte Sponda, não quis comentar o assunto.

Mesmo antes desse contratempo, o secretário-geral da Federação Internacional de Esqui (FIS), Michel Vion, já havia expressado no início de dezembro sua preocupação com o atraso nas instalações de Livigno.

"Estamos um pouco preocupados porque a necessidade de neve é importante para essas modalidades", disse Vion na ocasião.

"Se quisermos garantir que os Jogos aconteçam em boas condições, precisamos não só de neve natural, mas também de neve artificial, para consolidar a neve mais compacta e úmida", explicou o dirigente.

A organização dos Jogos de Inverno (6 a 22 de fevereiro) afirmou na terça-feira que as relações com a FIS e o Comitê Olímpico Internacional (COI) "são excelentes".

"Há um diálogo diário no qual eles são informados sobre todas as etapas", diz o comunicado.