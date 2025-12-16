Alejandro Domínguez é o presidente da Conmebol - AFP

Publicado 16/12/2025 18:40

Rio - O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, fez críticas a forma como o Intercontinental, torneio iniciado em 2024 para substituir o antigo formato do Mundial de Clubes, tem sido organizado. O dirigente afirmou que os clubes sul-americanos estão sendo prejudicados.

"Eu considero que o caminho do Flamengo, do campeão da Libertadores, para chegar à final é muito mais longo. E até diria injusto. Dito isso, o Flamengo fez uma grande campanha em um prazo curto e tem tudo para acreditar que amanhã pode ter mais uma taça", disse em entrevista à "GETV".

O dirigente reforçou que irá torcer para o Flamengo ficar com o título. O Rubro-Negro encara o PSG nesta quarta-feira, às 14h (de Brasília).

"Claro que vou torcer para o Flamengo. Não só para o Flamengo, mas para o futebol sul-americano. Está na hora dessa taça voltar para a Conmebol, especialmente para o Flamengo. O Flamengo hoje representa o futebol sul-americano e vamos torcer para o Flamengo, sem dúvida", concluiu.