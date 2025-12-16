Alejandro Domínguez é o presidente da ConmebolAFP
Presidente da Conmebol crítica Intercontinental e reforça torcida por título do Flamengo
Decisão da competição será nesta quarta-feira
Neto abre mão de férias e faz atividades em CT para voltar rápido ao Botafogo
Goleiro, de 36 anos, sofreu ruptura completa no reto femural da coxa direita
Ronaldinho evita escolher lado às vésperas da final entre Flamengo e PSG
Ex-jogador com passagem pelas duas equipes elogiou a fase dos clubes
Nino prioriza o Fluminense, e negociação com o Palmeiras esfria
Zagueiro, de 28 anos, defende o Zenit, da Rússia
Vasco irá conversar com Philippe Coutinho sobre renovação depois de finais da Copa do Brasil
Apoiador, de 33 anos, tem contrato até junho de 2026
Grêmio sinaliza proposta de R$ 32 milhões por volante do Flamengo
Jogador, de 22 anos, entrou em campo em 36 jogos em 2025
