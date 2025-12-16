Comemoração dos jogadores do BarcelonaDivulgação/X @FCBarcelona
Barcelona vence time da terceira divisão e garante vaga nas oitavas da Copa do Rei
O time de Hansi Flick superou o Guadalajara fora de casa
Ex-Botafogo, Eduardo não terá contrato renovado e vai deixar o Cruzeiro
Meio-campista ficará livre no mercado
Presidente do Flamengo pede mudanças para Intercontinental de 2026: 'Injusto'
Rubro-Negro decide a competição nesta quarta contra o PSG
Atacante do PSG cita derrota para o Botafogo e projeta final contra o Flamengo: 'Jogo duro'
Georgiano destaca força dos clubes brasileiros e prevê confronto equilibrado
Depois de acerto com Tite, Cruzeiro libera Gabigol para negociar com o Santos
Jogador, de 29 anos, tem contrato até o fim de 2028
Chelsea vence o Cardiff e vai à semifinal da Copa da Liga Inglesa
Garnacho (2) e Pedro Neto anotaram os gols do time de Londres
