Depois de acerto com Tite, Cruzeiro libera Gabigol para negociar com o Santos
Jogador, de 29 anos, tem contrato até o fim de 2028
Chelsea vence o Cardiff e vai à semifinal da Copa da Liga Inglesa
Garnacho (2) e Pedro Neto anotaram os gols do time de Londres
Atlético-MG procura Flamengo para negociar retorno de Allan
Jogador, de 28 anos, tem contrato até o fim de 2027
Jogos de Inverno: organização enfrenta 'problema técnico' para produzir neve artificial
A produção estava programada para começar na semana passada
Presidente da Conmebol crítica Intercontinental e reforça torcida por título do Flamengo
Decisão da competição será nesta quarta-feira
Neto abre mão de férias e faz atividades em CT para voltar rápido ao Botafogo
Goleiro, de 36 anos, sofreu ruptura completa no reto femural da coxa direita
