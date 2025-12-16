Gabigol em treino do CruzeiroGustavo Martins / Cruzeiro

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Com o acerto com Tite, o atacante Gabigol, de 29 anos, está mais perto de deixar o Cruzeiro. De acordo com informações do portal "UOL", a Raposa liberou o centroavante para negociar o seu retorno ao Santos na próxima temporada.
LEIA MAIS: Fifa elege Dembélé e Bonmati como melhores do mundo
Gabigol e Tite tiveram um desentendimento no Flamengo. Na temporada passada, o artilheiro perdeu espaço com a chegada do técnico. No começo do ano, o acionista majoritário do Cruzeiro, Pedro Lourenço, inclusive, afirmou que o não teria buscado a contratação do técnico, por conta da chegada do centroavante.
LEIA MAIS: Cruzeiro anuncia a contratação de Tite
O atacante, de 28 anos, tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2028. Ele tem desejo de retornar ao Peixe, mas o clube paulista ainda precisa viabilizar as condições financeiras para contratá-lo.
LEIA MAIS: Andréas Pereira cutuca o Flamengo por provocações
Na temporada de 2025, Gabigol, de 29 anos, entrou em campo em 48 jogos, anotou 13 gols e deu quatro assistências. A última temporada do atacante no Santos foi em 2018, depois, o centroavante foi para o Flamengo e se tornou ídolo no clube carioca.