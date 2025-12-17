Savinho comemora gol marcado pelo Manchester City sobre o Brentford, no Etihad StadiumDarren Staples / AFP
Savinho marca, City vence o Brentford e avança na Copa da Liga Inglesa
Time de Pep Guardiola contou com o brilho do brasileiro para chegar à semifinal do torneio
Real Madrid sobrevive contra time da 3ª divisão e vai às oitavas da Copa do Rei
Time merengue sofreu, mas venceu e conseguiu avançar de fase
Ex-jogador do Fluminense, Mario Pineida é assassinado no Equador
Lateral-esquerdo vestiu a camisa do Tricolor por empréstimo, em 2022
Filipe Luís mostra orgulho dos jogadores e faz balanço da temporada: 'Histórica'
Treinador também fez elogios ao PSG, campeão da Copa Intercontinental
Arrascaeta analisa derrota do Flamengo para o PSG: 'Faltou perna'
Rubro-Negro foi superado nos pênaltis e não conseguiu conquistar o título da Copa Intercontinental
Fluminense confirma saída de Thiago Silva após rescisão de contrato
Zagueiro tinha vínculo até junho de 2026 com o Tricolor
