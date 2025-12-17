Savinho comemora gol marcado pelo Manchester City sobre o Brentford, no Etihad Stadium - Darren Staples / AFP

Publicado 17/12/2025 20:30

Um golaço do francês Rayan Cherki abriu caminho para a vitória do Manchester City por 2 a 0 sobre o Brentford nesta quarta-feira (17), pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa.

Com a vitória, o time do técnico Pep Guardiola se junta entre os classificados para a semifinal a Chelsea e Newcastle, que horas depois derrotou o Fulham por 2 a 1.

O quarto semifinalista sairá do duelo entre Arsenal e Crystal Palace, que será disputado no dia 23 de dezembro.

Guardiola escalou apenas quatro jogadores que foram titulares no último fim de semana, incluindo Cherki, e foi o camisa 10 francês quem abriu o placar com bela jogada na entrada da área (32').

O jovem atacante dominou no peito uma bola afastada pela defesa, cortou para dentro com o pé esquerdo driblando um adversário e bateu firme de direita no ângulo.

No segundo tempo, os 'Citizens' ampliaram a vantagem após um contra-ataque que terminou com um chute do brasileiro Savinho (67') contando com desvio em Kristoffer Ajer antes de a bola entrar.