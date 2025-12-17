Mbappé fez dois gols e comandou mais uma vitória do Real MadridThomas Coex / AFP
Real Madrid sobrevive contra time da 3ª divisão e vai às oitavas da Copa do Rei
Time merengue sofreu, mas venceu e conseguiu avançar de fase
Ex-jogador do Fluminense, Mario Pineida é assassinado no Equador
Lateral-esquerdo vestiu a camisa do Tricolor por empréstimo, em 2022
Filipe Luís mostra orgulho dos jogadores e faz balanço da temporada: 'Histórica'
Treinador também fez elogios ao PSG, campeão da Copa Intercontinental
Arrascaeta analisa derrota do Flamengo para o PSG: 'Faltou perna'
Rubro-Negro foi superado nos pênaltis e não conseguiu conquistar o título da Copa Intercontinental
Fluminense confirma saída de Thiago Silva após rescisão de contrato
Zagueiro tinha vínculo até junho de 2026 com o Tricolor
Botafogo anuncia saída do técnico Davide Ancelotti
Discordância sobre demissão de preparador físico foi motivo principal para que o italiano deixasse o Glorioso; entenda
