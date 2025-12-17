Mbappé fez dois gols e comandou mais uma vitória do Real Madrid - Thomas Coex / AFP

Publicado 17/12/2025 20:22

Salvo por uma defesa espetacular do goleiro Andriy Lunin nos acréscimos, o Real Madrid evitou a prorrogação contra o Talavera de la Reina, time da terceira divisão do futebol espanhol, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Rei com uma vitória por 3 a 2 nesta quarta-feira (17).

No pequeno estádio El Prado, lotado com seus 6 mil lugares, foi mais uma vez Kylian Mbappé quem abriu caminho para o time merengue ao converter um pênalti aos 41 minutos, antes de um gol contra de Farrando (45') ampliar a vantagem.

O Real Madrid complicou o final da partida ao permitir que o Talavera, penúltimo colocado em seu grupo da terceira divisão, diminuísse a diferença graças a um gol de Arroyo (80').

Mais uma vez, Mbappé (88') deu tranquilidade à equipe após um grande erro do goleiro do time da casa.

Mas Di Renzo (90'+1), aproveitando um rebote após uma falta, fez o segundo do Talavera.

E, por fim, Lunin voou para garantir a vitória do Real Madrid, que sofreu muito mais do que o esperado para se classificar.

Nesta fase de 16-avos de final da Copa do Rei, os outros dois gigantes da Espanha, Barcelona e Atlético de Madrid, também venceram sem brilho jogando fora de casa contra outros dois clubes da terceira divisão: Guadalajara (2-0), na terça-feira, e Atlético Baleares nesta quarta-feira (3-2).