Luís Suárez com a camisa do Inter MiamiPatricia de Melo Moreira / AFP
Luis Suárez encaminha renovação com o Inter Miami até o fim de 2026
Atacante, de 38 anos, fez 17 gols em 2025
Rayan analisa empate do Vasco com o Corinthians: 'Poderíamos ter vencido'
Atacante conta com o apoio da torcida cruz-maltina na luta para levantar o troféu da Copa do Brasil, no domingo (21)
Vasco e Corinthians empatam sem gols na ida da final da Copa do Brasil
Cruz-Maltino precisará de uma vitória simples para levantar o troféu no Maracanã, no domingo (21); em caso de nova igualdade, definição será nos pênaltis
Luis Enrique reconhece dificuldades do PSG para vencer o Flamengo: 'Jogaram muito'
Técnico rasgou elogios ao Rubro-Negro após a final da Copa Intercontinental
Astro do PSG rasga elogios ao Flamengo: 'Fizeram um jogo fantástico'
Time francês superou o Rubro-Negro nos pênaltis e levantou o troféu da Copa Intercontinental
Rossi explica erro em gol do PSG e destaca empenho do Flamengo: 'Fomos para cima'
Time carioca perdeu nos pênaltis e não conseguiu conquistar a taça da Copa Intercontinental
Savinho marca, City vence o Brentford e avança na Copa da Liga Inglesa
Time de Pep Guardiola contou com o brilho do brasileiro para chegar à semifinal do torneio
