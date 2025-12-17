Luís Suárez com a camisa do Inter Miami - Patricia de Melo Moreira / AFP

Luís Suárez com a camisa do Inter MiamiPatricia de Melo Moreira / AFP

Publicado 17/12/2025 10:44

Rio - O atacante Luis Suárez, de 38 anos, está perto de renovar o seu contrato com o Inter Miami. De acordo com informações do site "The Athletic", o uruguaio encaminhou um acerto com a equipe dos Estados Unidos, que defende desde o ano passado.

Apesar de ter se tornado reserva nas últimas rodadas do ano, Suárez deverá assinar um novo contrato com o Inter Miami até dezembro do ano que vem. Na atual temporada, ele fez 17 gols em 50 jogos.

Os números do centroavante foram mais tímidos que na sua primeira temporada no futebol da MLS. Em 2024, Suárez entrou em campo em 37 jogos, anotou 25 gols e deu 12 assistências pelo Inter Miami.

O atacante chegou ao time norte-americana depois de uma temporada fantástica no futebol brasileiro. Defendendo o Grêmio em 2023, Suárez atuou em 59 jogos, anotou 29 gols e deu 17 assistências.