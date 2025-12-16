JP Galvão anunciado pelo PaysanduFoto: Reprodução/Paysandu

Rio - O Paysandu anunciou nesta terça-feira (16) a contratação do lateral-direito JP Galvão, de 24 anos. O jogador, que pertence ao Botafogo, chega por empréstimo ao clube paraense e deve desembarcar em Belém nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato.
JP Galvão é a terceira contratação do Papão para a temporada. Antes dele, o clube já havia anunciado o goleiro Jean Drosny e o meio-campista Caio Mello. O lateral-direito disputará a Série C do Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paraense, com possibilidade de estreia no dia 24 de janeiro, contra o São Raimundo, pela primeira rodada do Estadual.

“Saudações bicolores! Estou muito feliz com esse novo desafio. Será um prazer enorme vestir essa camisa. Vamos juntos, Fiel Bicolor”, disse JP Galvão ao site oficial do clube.
Pelo Botafogo, o jogador atuou grande parte pelo time sub-23, com participações no elenco profissional em 2023. Em 2024, foi emprestado à Inter de Limeira para a disputa do Campeonato Paulista e, na sequência, defendeu a Chapecoense na Série B, antes de retornar ao clube carioca.
Na temporada de 2025, ele passou novamente pela Inter de Limeira e também defendeu o Guarani.