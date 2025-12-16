Equipe da Genius visitou a Vila Belmiro - Reinaldo Campos/Santos FC

Publicado 16/12/2025 21:50

Rio - A CBF anunciou que a empresa Genius, que foi contratada para implantar a tecnologia do impedimento semiautomático no Brasil , tem realizado visitas técnicas nos estádios da Série A do Brasileirão.

Até momento (terça-feira, 16), nove estádios receberam visitas. De acordo com a CBF, esta é a primeira fase do trabalho, com análises para definir onde e como os equipamentos. Posteriormente, entidade e a empresa começarão com a fase de testes.

"A implementação do impedimento semiautomático é um passo importante para tornar o futebol mais justo e preciso. Acredito que a tecnologia, quando bem aplicada, fortalece o jogo e valoriza ainda mais o espetáculo. Por isso, já iniciamos esse processo com o objetivo de viabilizar o uso dessa ferramenta no começo do Campeonato Brasileiro", disse o presidente da CBF, Samir Xaud, em Doha, ao site da entidade.

A Confederação Brasileira de Futebol confirmou que os seguintes estádios foram visitados no fim de novembro: Nilton Santos, Maracanã, São Januário, MorumBIS, Arena Barueri e Neo Química Arena. Nesta terça-feira (16), foi a vez da Vila Belmiro receber a equipe Genius.

Mais sete estádios serão vistoriados em dezembro. Segundo a CBF, são: Mineirão, Arena MRV, Cícero de Souza Marques, Ligga Arena, Barradão, Arena Fonte Nova e Couto Pereira.