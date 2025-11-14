Sede da CBF - Lucas Figueiredo/CBF

Rio - A CBF informou que, nesta sexta-feira (14), assinou o contrato com a empresa Genius Sports para a implantação do impedimento semiautomático no futebol brasileiro. Segunda a entidade, a tecnologia vai estar disponível em jogos do Brasileirão Série A e da Copa do Brasil em 2026 e 2027.

"Estamos dando mais um passo decisivo no processo de modernização do futebol brasileiro. A chegada do impedimento semiautomático não é apenas uma inovação tecnológica, mas uma medida concreta para aumentar a precisão, a transparência e a credibilidade das decisões de arbitragem", disse o presidente da CBF, Samir Xaud, ao site da entidade.

"É um movimento alinhado ao que há de mais avançado no futebol mundial, e a CBF seguirá trabalhando para garantir que nossas competições sejam referência em qualidade e justiça", completou.

A entidade informou que o contrato prevê que a Genius Sports faça a implantação de um sistema robusto de infraestrutura para a operação do impedimento semiautomático nos estádios. Dessa forma, cada praça vai ser equipada com 24 câmeras dedicadas.

A CBF também anunciou que a empresa passa a ser a fornecedora de um sistema de rastreamento de jogadores, árbitros e bola, além de uma plataforma avançada de análise tática e de desempenho. O impedimento semiautomático vai ser integrado ao VAR em operação nas competições da entidade.

"A implementação do SAOT representa um marco para a arbitragem brasileira. O Grupo de Trabalho nasceu justamente para promover avanços estruturais e consistentes, e essa parceria com a Genius é um exemplo claro desse objetivo", afirmou o presidente do Grupo de Trabalho (GT) da Arbitragem, Netto Góes.

"Trata-se de um sistema robusto, auditável e aderente aos padrões da Fifa, que contribuirá diretamente para reduzir erros, qualificar decisões e fortalecer a confiança de todos os envolvidos no jogo", finalizou.