Messi pode se tornar o primeiro jogador presente em seis edições da Copa do MundoLuis Robayo / AFP
Apostando na ousadia que caracteriza os africanos, a seleção anfitriã teve um bom momento aos 32 minutos. Zito Luvumbo passou como quis pela marcação, arrancou aplausos da arquibancada, mas seu cruzamento acabou neutralizado pela defesa.
Depois de perder um gol incrível ao chutar para fora uma bola cruzada por Thiago Almada, Messi, enfim, brilhou. Em jogada iniciada pela direita, ele esperou a ultrapassagem de Lautaro Martínez em velocidade e fez a assistência na medida. O atacante argentino entrou na área, e com um chute rasteiro, venceu o goleiro Hugo Marques: 1 a 0 aos 44 minutos.
No segundo tempo, os espaços apareceram e o ritmo da partida ganhou em intensidade. Lionel Scaloni aproveitou a etapa complementar para fazer testes e mexeu bastante no time usando o toque de bola para controlar o ritmo.
No final, ainda teve tempo para Messi coroar sua atuação com um gol. Em jogada de alta velocidade. Lautaro Martínez recebeu e serviu ao camisa 10 pelo lado esquerdo da área. Com tranquilidade, ele bateu firme, ampliou a vantagem para 2 a 0 e assegurou a vitória. No fim, Flaco López ganhou uns poucos minutos em campo e entrou na vaga de Lautaro Martínez. Este foi o último amistoso internacional dos atuais campeões mundiais na temporada 2025.
