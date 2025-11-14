João Pedro foi o grande destaque da Seleção sub-17 diante do Paraguai - Reprodução/YouTube CazéTV

Publicado 14/11/2025 15:45

Catar - O Brasil contou com o brilho do goleiro João Pedro para superar o Paraguai nos pênaltis por 5 a 4, nesta sexta-feira (14), e avançar às oitavas de final do Mundial sub-17. A Seleção teve Vitão expulso logo no começo do jogo, e o tempo regulamentar terminou empatado sem gols. Nas penalidades, o arqueiro defendeu três cobranças, e a Amarelinha garantiu vaga para enfrentar a França na próxima fase do torneio.

A seleção brasileira vai enfrentar os Blues na próxima segunda-feira (17), no Aspire Zone, em Doha, no Catar. Os franceses garantiram vaga nas oitavas ao derrotarem a Colômbia por 2 a 0.

Resumo

O Brasil ficou com um jogador a menos logo nos primeiros minutos de partida. Vitão acertou uma cotovelada no adversário e, aos oito minutos, foi expulso após o árbitro revisar o lance no monitor.

No segundo tempo, Ruan Pablo chegou a marcar para o Brasil, mas o lance foi anulado por impedimento. O empate persistiu no placar até o fim do tempo regulamentar, o que forçou os pênaltis.

A seleção começou atrás nas cobranças, mas o goleiro João Pedro manteve a equipe viva na disputa. O Brasil conseguiu reverter o cenário, bateu o Paraguai por 5 a 4 e avançou.