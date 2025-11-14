João Pedro foi o grande destaque da Seleção sub-17 diante do ParaguaiReprodução/YouTube CazéTV
Goleiro brilha nos pênaltis, Brasil supera o Paraguai e avança no Mundial sub-17
João Pedro defendeu três cobranças; a Seleção vai enfrentar a França nas oitavas de final
Em comemoração pelos 130 anos, Flamengo lança websérie neste sábado
'Ser Flamengo' revisita momentos importantes da história do clube
Fluminense renova contrato de volante da 'Esquadrilha 07'
Novo vínculo vai até o fim de dezembro de 2028
Julgamento de Vitor Roque no STJD ganha nova data
Sessão que vai julgar o atacante do Palmeiras acontecerá na quarta-feira (19)
Técnico que levou a Bolívia à Copa do Mundo de 1994 morre aos 72 anos
Segundo a imprensa local, ele morreu nesta sexta-feira, vítima de um problema cardíaco
Croácia supera Ilhas Faroe e Luka Modric disputará sua quinta Copa do Mundo em 2026
Algoz do Brasil em 2022 venceram as Ilhas Faroe por 3 a 1, nesta sexta-feira (14)
Memphis deixa Holanda a um ponto da Copa com empate na Polônia; Woltemade encaminha vaga alemã
Time de Van Gaal saiu atrás no placar, mas buscou a igualdade no marcador
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.