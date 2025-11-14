Atacante do Corinthians balançou as redes no 2º tempo e sacramentou o 1 a 1 em Varsóvia - Foto: Reprodução/Instagram onsoranje

Atacante do Corinthians balançou as redes no 2º tempo e sacramentou o 1 a 1 em VarsóviaFoto: Reprodução/Instagram onsoranje

Publicado 14/11/2025 19:22

A Holanda não conseguiu cumprir a meta de se garantir, com uma rodada de antecedência, à Copa do Mundo de 2026. Mas ficou muito perto da vaga ao reagir na casa da Polônia. Depois de sair em desvantagem no placar, a seleção visitante buscou o 1 a 1 em Varsóvia com o corintiano Memphis Depay e se manteve invicta no Grupo G. Basta um novo empate, contra a lanterna Lituânia, em Amsterdã, na segunda-feira, para a classificação.





A missão da equipe laranja não deve ser complicada pelo fato de a oponente figurar em último e estar eliminada há algum tempo. No jogo de ida, os holandeses fizeram 3 a 2 na casa da Lituânia, o que deixa a torcida bastante empolgada por presença direta na competição do Canadá, Estados Unidos e México.



A Polônia se manteve na segunda colocação da chave, com três pontos de diferença, e deverá se contentar com vaga na repescagem europeia após sonhar em findar a invencibilidade da Holanda com gol de Kaminski no primeiro tempo. Memphis igualou o placar após o descanso. A rival da rodada final será Malta, fora de casa.



JOGO DE ATAQUE CONTRA DEFESA



Mesmo em casa e com obrigação de ganhar dos holandeses no Estádio Nacional de Varsóvia, a Polônia não abriu mão do esquema com defesa e meios reforçados e o artilheiro Lewandowski isolado na frente.



Por outro lado, querendo antecipar a classificação com um triunfo, o técnico Van Gaal mostrou ambição e repetiu a escalação ofensiva das rodadas anteriores, com o corintiano Depay ao lado de Gakpo e Malen na frente.



O time vermelho teve a grande oportunidade com menos de um minuto. Zalewski recebeu livre, na pequena área e não conseguiu mandar às redes. A bola bateu em sua canela e subiu. Motivada pelo frisson das arquibancadas, os mandantes começaram atrevidos



Na briga das estratégias, rapidamente a Holanda assumiu o comando da partida, valorizando a posse de bola e avançando as linhas. O capitão Van Dijk, por exemplo, parecia um meio-campista, a todo momento ultrapassando a linha central diante de uma retraída Polônia.



Mallen assustou em batida de fora da área, conseguindo se desvencilhar do paredão defensivo. A Holanda rodada a bola, paciente, enquanto nem o contragolpe polonês causava perigo mais



Isolado, Lewandowski resolveu sair da área e se deu bem. Na primeira bola enfiada entre os marcadores, Kaminski errou no domínio. Na segunda, cara a cara, abriu o marcador pouco antes do intervalo para 'explosão' da entusiasmada torcida.



A festa durou pouco. A bola nem bem rolou na etapa final e a Holanda chegou ao empate. Gakpo teve duas chances e a sobra caiu para Memphis mandar às redes. No lugar da comemoração, caretas sentindo muitas dores nas costas. A partida cresceu em emoção após o 1 a 1, com ataques perigosos de ambos os lados.



Apesar de a etapa ficar mais aberta, os ataques acabaram esbarrando nos goleiros e o placar acabou inalterado para frustração de ambos os lados, que confiavam na conquista dos três pontos.



ALEMANHA 'ACORDA' NO 2º TEMPO E BATE LUXEMBURGO COM BRILHO DE WOLTEMADE Leia mais: CBF assina com empresa para implantação do impedimento semiautomático a partir de 2026 A missão da equipe laranja não deve ser complicada pelo fato de a oponente figurar em último e estar eliminada há algum tempo. No jogo de ida, os holandeses fizeram 3 a 2 na casa da Lituânia, o que deixa a torcida bastante empolgada por presença direta na competição do Canadá, Estados Unidos e México.A Polônia se manteve na segunda colocação da chave, com três pontos de diferença, e deverá se contentar com vaga na repescagem europeia após sonhar em findar a invencibilidade da Holanda com gol de Kaminski no primeiro tempo. Memphis igualou o placar após o descanso. A rival da rodada final será Malta, fora de casa.Mesmo em casa e com obrigação de ganhar dos holandeses no Estádio Nacional de Varsóvia, a Polônia não abriu mão do esquema com defesa e meios reforçados e o artilheiro Lewandowski isolado na frente.Por outro lado, querendo antecipar a classificação com um triunfo, o técnico Van Gaal mostrou ambição e repetiu a escalação ofensiva das rodadas anteriores, com o corintiano Depay ao lado de Gakpo e Malen na frente.O time vermelho teve a grande oportunidade com menos de um minuto. Zalewski recebeu livre, na pequena área e não conseguiu mandar às redes. A bola bateu em sua canela e subiu. Motivada pelo frisson das arquibancadas, os mandantes começaram atrevidosNa briga das estratégias, rapidamente a Holanda assumiu o comando da partida, valorizando a posse de bola e avançando as linhas. O capitão Van Dijk, por exemplo, parecia um meio-campista, a todo momento ultrapassando a linha central diante de uma retraída Polônia.Mallen assustou em batida de fora da área, conseguindo se desvencilhar do paredão defensivo. A Holanda rodada a bola, paciente, enquanto nem o contragolpe polonês causava perigo maisIsolado, Lewandowski resolveu sair da área e se deu bem. Na primeira bola enfiada entre os marcadores, Kaminski errou no domínio. Na segunda, cara a cara, abriu o marcador pouco antes do intervalo para 'explosão' da entusiasmada torcida.A festa durou pouco. A bola nem bem rolou na etapa final e a Holanda chegou ao empate. Gakpo teve duas chances e a sobra caiu para Memphis mandar às redes. No lugar da comemoração, caretas sentindo muitas dores nas costas. A partida cresceu em emoção após o 1 a 1, com ataques perigosos de ambos os lados.Apesar de a etapa ficar mais aberta, os ataques acabaram esbarrando nos goleiros e o placar acabou inalterado para frustração de ambos os lados, que confiavam na conquista dos três pontos.

Nick Woltemade, da Alemanha, marca dois gols contra Luxemburgo, pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo Foto: John Thys/ Afp



Pelo Grupo A, a líder Alemanha visitou o eliminado Luxemburgo e ficou devendo futebol no triunfo por 2 a 0. Mesmo apontada como ampla favorita no confronto, a seleção tetracampeã passou sufoco em alguns momentos no primeiro tempo, sendo sufocada. Woltemade brilhou após o intervalo, quando a equipe 'acordou' e ficou a um empate da vaga.



Mesmo com Julian Nagelsmann escalando um ataque bastante ofensivo, com Wirtz, Gnabry, Sané e o centroavante Woltemade, os alemães pouco incomodaram o goleiro Moris diante de um bem armado oponente.



O alívio veio logo no começo da segunda etapa. Lançamento longo para Sané, que aproveitou o bote errado do defensor, avançou em velocidade e cruzou para o livre Woltemade mandou no contrapé do goleiro. Sair na frente tranquilizou a vida dos alemães, que mesmo não atacando tanto, sabiam e defender.



Sem sofrer atrás na etapa, a Alemanha garantiu o triunfo e encaminhou a vaga novamente com Woltemade. O centroavante grandalhão voltou às redes já na parte final da partida, desta vez complementando passe de Baku entre os defensores, com cavadinha de classe.



A definição da vaga direta será na segunda-feira, em Leipzig, e os alemães, com 12 pontos, jogarão pela igualdade contra a Eslováquia, também com 12, que fez 1 a 0 na Irlanda do Norte, com Bobcek. Pelo Grupo A, a líder Alemanha visitou o eliminado Luxemburgo e ficou devendo futebol no triunfo por 2 a 0. Mesmo apontada como ampla favorita no confronto, a seleção tetracampeã passou sufoco em alguns momentos no primeiro tempo, sendo sufocada. Woltemade brilhou após o intervalo, quando a equipe 'acordou' e ficou a um empate da vaga.Mesmo com Julian Nagelsmann escalando um ataque bastante ofensivo, com Wirtz, Gnabry, Sané e o centroavante Woltemade, os alemães pouco incomodaram o goleiro Moris diante de um bem armado oponente.O alívio veio logo no começo da segunda etapa. Lançamento longo para Sané, que aproveitou o bote errado do defensor, avançou em velocidade e cruzou para o livre Woltemade mandou no contrapé do goleiro. Sair na frente tranquilizou a vida dos alemães, que mesmo não atacando tanto, sabiam e defender.Sem sofrer atrás na etapa, a Alemanha garantiu o triunfo e encaminhou a vaga novamente com Woltemade. O centroavante grandalhão voltou às redes já na parte final da partida, desta vez complementando passe de Baku entre os defensores, com cavadinha de classe.A definição da vaga direta será na segunda-feira, em Leipzig, e os alemães, com 12 pontos, jogarão pela igualdade contra a Eslováquia, também com 12, que fez 1 a 0 na Irlanda do Norte, com Bobcek.