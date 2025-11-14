Lionel Messi em ação na MLS - AFP

Lionel Messi em ação na MLSAFP

Publicado 14/11/2025 17:32

Rio - A MLS vai revolucionar o formato de seu calendário de temporada a partir de 2027 para alinhá-lo às principais ligas do mundo. A liga norte-americana, que está prestes a concluir sua 30ª temporada, aprovou essa mudança histórica nesta última quinta-feira (13), após dois anos de análises.

Atualmente, a temporada regular dura quase 10 meses ininterruptos, do início da temporada regular no final de fevereiro até o início de dezembro. A MLS está atualmente na fase de playoffs, que culminará na final em 6 de dezembro, com o Inter Miami de Lionel Messi em busca de seu primeiro título da liga.

Com esse formato, a MLS evitou que seus 30 times — 27 americanos e três canadenses — competissem durante os meses mais frios do inverno do Hemisfério Norte. Com a mudança, a partir da temporada 2027/28, a MLS começará em julho e coroará seu campeão no final de maio.

Este novo calendário, semelhante ao do futebol europeu, também inclui uma pausa de inverno entre meados de dezembro e o início de fevereiro. Para fazer a mudança para esse modelo, a MLS vai organizar uma temporada de transição de fevereiro a maio de 2027, com uma temporada regular de 14 jogos e playoffs, conforme anunciado.

A transformação ocorrerá um ano depois de os Estados Unidos sediarem sua segunda Copa do Mundo, em 2026, desta vez ao lado de Canadá e México, na qual se depositam as esperanças para o crescimento do esporte no país.

"Nossos proprietários tomaram uma decisão que acredito ser uma das mais importantes da história da nossa liga. Mudar o formato da competição é algo que as ligas raramente fazem", disse Don Garber, comissário da MLS.

A mudança, entre outras repercussões, permitirá que a janela de transferências da MLS seja alinhada ao mercado internacional. As equipes terão, assim, mais oportunidades de comprar e vender jogadores sem que essas operações impactem seus elencos no meio da temporada.

Com esse formato, a MLS também espera reduzir os atuais conflitos de calendário entre alguns de seus jogos e as partidas das seleções nacionais. O comissário garantiu que as mudanças tiveram "apoio esmagador", apesar das preocupações de algumas franquias no norte dos Estados Unidos e Canadá sobre as condições climáticas no novo calendário.

"Essas são mudanças e evoluções que transformarão a liga. Isso permite que fiquemos alinhados com as janelas de transferências internacionais, o que acreditamos ser extremamente importante. E nos dá uma ampla variedade de oportunidades para expandir nossa capacidade de nos tornarmos uma das principais ligas do mundo", afirmou o dirigente.

Também na quinta-feira, a MLS e a Apple TV anunciaram que, a partir de 2026, as partidas da liga estarão disponíveis para todos os assinantes da plataforma de streaming sem a necessidade de uma assinatura adicional (MLS Season Pass). A Apple TV começou a transmitir o torneio com exclusividade em 2023, ano em que a MLS ganhou atenção global com a chegada de Messi a Miami, por meio de um contrato de dez anos avaliado em aproximadamente 2,5 bilhões de dólares (R$ 13,2 bilhões na cotação atual).