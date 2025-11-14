Robert Lewandowski ao lado de Lamine Yamal: Barcelona pode fazer pré-temporada no Brasil - Divulgação / Barcelona

Robert Lewandowski ao lado de Lamine Yamal: Barcelona pode fazer pré-temporada no BrasilDivulgação / Barcelona

Publicado 14/11/2025 16:51

O Barcelona estuda incluir o Brasil em sua turnê de pré-temporada no próximo verão europeu, em junho de 2026. Segundo o jornal espanhol 'Sport', a diretoria considera o país um destino estratégico e seria uma chance inédita de aproximar o elenco do público brasileiro em treinos e amistosos.



A opção pelo Brasil não é a única na mesa, entretanto. O clube catalão também recebeu propostas de outros países da América do Sul, além de Japão e Estados Unidos, locais que receberam as últimas excursões.

A avaliação dentro do Barcelona também levará em conta logística, estrutura e potencial de exposição para a marca. Um ponto que pesa no planejamento é a necessidade de evitar deslocamentos longos dentro do país escolhido.



O seja, caso venha para o Brasil, o clube catalão pode jogar em poucas cidades e que estejam próximas.



Barcelona não é o único espanhol com planos no Brasil



Enquanto isso, o Villarreal já anunciou que virá ao país em 2026. Serão três amistosos em parceria com a Copa Vitória, torneio que reunirá clubes entre 4 e 30 de julho.



Torneio com clubes brasileiros

