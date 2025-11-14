Vitor Roque com a camisa do Palmeiras - Divulgação / Palmeiras

Vitor Roque com a camisa do PalmeirasDivulgação / Palmeiras

Publicado 14/11/2025 15:31

Rio - Na etapa decisiva da temporada, o Palmeiras se movimenta nos bastidores para não perder Vitor Roque por suspensão. O atacante será julgado pelo STJD, na segunda-feira (17), por praticar ato homofóbico em postagem nas redes sociais após o clássico contra o São Paulo . A diretoria tenta reverter a suspensão, que pode ser de até 10 jogos, por um acordo de transação disciplinar, segundo o portal "Uol".

A troca de punição de suspensão por uma compensação financeira é prevista no Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O pedido será levado para a procuradoria e direcionado para um auditor pleno a ser definido. Caso avance, a tendência é que o atacante não seja julgado na próxima segunda-feira.

O atleta foi denunciado no artigo 243-G do CBJD, com pena de cinco a dez jogos, além de uma multa de R$100 a R$ 100 mil. Em entrevista coletiva, na quinta-feira (13), Vitor Roque disse que está tranquilo e não vê motivo para suspensão.

"A cabeça está tranquila. Não vejo para uma suspensão, uma conversa educativa acho que já é válida. Também queria falar que não foi por esse lado que muitos estão falando, por homofobia. Foi só uma brincadeira. Na hora, postei sem maldade, mas estão levando para outro lado, e quem achar isso, peço desculpa de antemão", disse.

Convocado pela seleção brasileira, o atacante está na Inglaterra para o amistoso contra Senegal e desfalcará o Palmeiras neste sábado (15). O Verdão vai encarar o Santos, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela partida atrasada da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.