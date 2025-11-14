Vitor Roque com a camisa do PalmeirasDivulgação / Palmeiras
Palmeiras negocia com STJD para evitar suspensão de Vitor Roque
Atacante tem julgamento marcado para segunda-feira (17)
Vasco inicia plantio do novo gramado de São Januário
Cruz-Maltino finalizou nesta última quinta-feira (13) o processo de raspagem
Papa Leão XIV ganha camisa do Fluminense de presente no Vaticano
Lembrança foi dada pelo presidente da Câmara de Vereadores do Rio, Carlo Caiado
Mbappé é dispensado da seleção francesa por causa de lesão no tornozelo e volta ao Real
Vice-campeões do mundo enfrentam o Azerbaijão
Ex-dirigente é atacado com ovos pelo próprio tio: 'Sem vergonha'
Cena aconteceu durante lançamento de livro de Luis Rubiales
Na mira do Grêmio, Everton Cebolinha prioriza mundo árabe
Atacante tem contrato até o fim de 2027
