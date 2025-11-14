Vereador Carlo Caiado (PSD) presenteou o papa Leão XIV com camisa do Fluminense - Arquivo Pessoal

Publicado 14/11/2025 14:51

Rio - O papa Leão XIV foi presenteado com uma camisa do Fluminense nesta sexta-feira (14), no Vaticano. O uniforme tricolor trazia o nome do pontífice e o número 14 nas costas.

Além da camisa, o Papa também recebeu o livro “Vamos Tricolores - A Conquista da América”, que homenageia o título da Conmebol Libertadores de 2023. Os presentes foram dados pelo presidente da Câmara de Vereadores do Rio, Carlo Caiado (PSD), durante visita de comitiva do prefeito Eduardo Paes ao Vaticano.

Desde João Paulo II, a torcida do Fluminense costuma ter uma relação de carinho com os papas. Os tricolores ainda cantam a música “À benção, João de Deus” nas arquibancadas, em referência ao falecido pontífice.

