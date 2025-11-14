Zubeldía entre Keno (à esquerda) e NonatoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Rio - Três dos jogadores mais experientes do atual elenco do Fluminense, Germán Cano, Paulo Henrique Ganso e Keno vem enfrentando problemas físicos na temporada. Titulares na conquista da Libertadores, trio até tem contrato com o clube até o fim do ano que vem, mas por conta das dificuldades de entrar em campo, o futuro deles na próxima temporada é incerto.
O argentino foi quem conseguiu ter uma sequência maior. Com 50 jogos, Cano anotou 20 gols. Porém, o camisa 14 vem sofrendo com problemas nos dois joelhos. Com 37 anos, mesmo sendo artilheiro do Fluminense, ele não conseguiu viver uma temporada no nível esperado.
Ganso, que foi um dos principais destaques do Fluminense em 2024, começou o ano com um susto. Ele foi diagnosticado com uma miocardite. Depois de passar por uma operação, o camisa 10 foi liberado para jogar, mas não conseguiu ter uma sequência. O apoiador, de 36 anos, pouco entrou em campo na atual temporada e foi reserva na maioria do tempo. Ele atuou em 23 jogos, com um gol e uma assistência.
Por último Keno. O atacante, de 36 anos, não é titular, mas recebeu oportunidades com Mano Menezes, Renato Gaúcho e agora com Luís Zubeldía. Porém, as lesões musculares impedem que o veterano consiga ter uma sequência de jogos. No total, ele entrou em campo em 38 jogos, com seis gols e quatro assistências.
Zubeldía entre Keno (à esquerda) e Nonato
