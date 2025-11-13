Rubén Lezcano em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Rubén Lezcano em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 13/11/2025 14:20

Rio - Sem espaço no Fluminense, o meia Rúben Lezcano, de 21 anos, deseja seguir no futebol brasileiro. Em entrevista à Versus Radio, do Paraguai, o pai do jogador, que tem o mesmo nome do apoiador, afirmou que se não seguir no Tricolor em 2026, o jovem deverá buscar outro clube no país.

"Jogar no Brasil é o mais difícil, pois há muitos jogadores de alto nível. Não há possibilidade de que ele vá para o Cerro Porteño. Ele precisa lutar por seu espaço no Fluminense; se sair, será para outro clube do Brasil", afirmou.

Lezcano foi um dos principais investimentos do Fluminense na temporada. O clube carioca desembolsou algo em torno de 5 milhões de dólares (R$ 26,9 milhões na cotação da época) para tirar o meia do Libertad.

Na atual temporada, ele entrou em campo em 11 partidas pelo Fluminense. A maioria das vezes que o jogador entrou foi sob o comando de Mano Menezes. Ele tem contrato com o Tricolor até o fim de 2029.