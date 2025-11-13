Rubén Lezcano em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Sem espaço no Fluminense, meia deseja seguir no futebol brasileiro
Jogador, de 21 anos, tem contrato até o fim de 2029
Sem espaço no Fluminense, meia deseja seguir no futebol brasileiro
Jogador, de 21 anos, tem contrato até o fim de 2029
Fluminense nega novo contato pela contratação de Neymar
Atacante, de 33 anos, tem vínculo com o Santos até o fim do ano
Fluminense lança promoção de ingressos para atrair torcedores para duelo contra o Flamengo
Todos os sócios terão benefícios para o clássico
Em última pausa por Data Fifa no ano, Cano trabalha para voltar na reta final após nova lesão
Atacante, de 37 anos, sofreu entorse no joelho direito
Zubeldía busca substituto de Canobbio no Fluminense para semifinal da Copa do Brasil
Uruguaio está suspenso no jogo de ida contra o Vasco
Fluminense se reapresenta e inicia preparação para clássico com Flamengo
Elenco tricolor ganhou dois dias de folga após o empate sem gols com o Cruzeiro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.