Gabriel Renan, do sub-20, renovou com o FluminenseLeonardo Brasil/FFC

Publicado 14/11/2025 22:03 | Atualizado 14/11/2025 22:03

Rio - O Fluminense anunciou, nesta sexta-feira (14), que anunciou a renovação de contrato do volante Gabriel Renan, jogador do sub-20 e expoente da Esquadrilha 07. O novo vínculo vai até o fim de dezembro de 2028.

"Sempre foi meu sonho de criança fazer parte de um clube do tamanho do Fluminense, então é uma sensação inexplicável dar continuidade a essa história", disse Gabriel Renan, de 18 anos, ao site do clube.

"Só tenho a agradecer a Deus e à minha família, que sempre estiveram ao meu lado nessa jornada. Espero que eu possa continuar conquistando grandes coisas com a camisa tricolor e marcar meu nome nesse clube enorme", completou.

Natural de Brasília, ele chegou ao Fluminense em 2021, quando tinha 14 anos. Com o Tricolor, ele já conquistou títulos como Copa do Brasil e Brasileirão sub-17 e o Torneio OPG sub-20.