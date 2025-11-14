Vasco aproveitou a Data Fifa para trocar o gramado de São Januário - Greenleaf

Publicado 14/11/2025 15:02

Rio - O Vasco iniciou nesta sexta-feira (14) o plantio do novo gramado de São Januário. O processo deve ser finalizado até domingo (16). A ideia do Cruz-Maltino é usar o novo campo já na partida com o Internacional, previsto para o dia 28 de novembro, pela 36ª rodada do Brasileirão.

processo de raspagem terminou nesta última quinta-feira (13) . A diretoria do Vasco decidiu realizar a troca do gramado para eliminar as mutações presentes na grama, que promoviam "manchas" nas cores e pioravam o aspecto estético. A nova grama utilizada está sendo colhida em uma fazenda em Saquarema.

O Vasco utilizará uma nova espécie de grama, conhecida como "Bermuda Celebration". A escolha tem como principal motivação a alta capacidade de recuperação e foi utilizada na Copa do Mundo de 2014 e é até hoje em estádios como Maracanã, Mineirão, Arena Fonte Nova e Mané Garrincha.



A troca do gramado não afeta o planejamento do Vasco em relação a reforma de São Januário, que está prevista para ocorrer no primeiro semestre de 2026. Afinal, o clube poderá reaproveitá-la em outro local, como no CT Moacyr Barbosa ou no CT de Caxias, onde a base e o futebol feminino costumam treinar.