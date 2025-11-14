Vasco aproveitou a Data Fifa para trocar o gramado de São JanuárioGreenleaf
Vasco inicia plantio do novo gramado de São Januário
Cruz-Maltino finalizou nesta última quinta-feira (13) o processo de raspagem
Vasco inicia plantio do novo gramado de São Januário
Cruz-Maltino finalizou nesta última quinta-feira (13) o processo de raspagem
Paulinho recebe sondagens e pode deixar o Vasco na próxima temporada
Fora dos planos, jogador não joga desde setembro e tem contrato até o final do ano
Fora dos planos, Vasco libera zagueiro para procurar novo clube
Jogador, de 29 anos, não será relacionado para os últimos jogos do ano
Vasco finaliza processo de raspagem do gramado de São Januário
Plantio da grama deve encerrar até o próximo domingo
Vasco nomeia novo vice-presidente de Relações Institucionais
Advogado já havia sido procurado pelo clube em 2024
Ídolo do Vasco, Éder Luis faz críticas a ex-dirigente: 'Safado'
Ex-atacante relembrou momento difícil no Cruz-Maltino
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.