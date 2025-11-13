Éder Luís reforça o CearáAndré Mourão / Agência O Dia
Ídolo do Vasco, Éder Luis faz críticas a ex-dirigente: 'Safado'
Ex-atacante relembrou momento difícil no Cruz-Maltino
Ídolo do Vasco, Éder Luis faz críticas a ex-dirigente: 'Safado'
Ex-atacante relembrou momento difícil no Cruz-Maltino
Vasco acompanha recuperação e projeta volta de atacante para 2026
Adson fraturou a tíbia direita em julho
Vai zarpar! Vasco avalia 2026 e prepara 'barca' com até sete jogadores
Cruz-Maltino terá mudanças no elenco para a próxima temporada
Rayan tem interesse em renovação e Vasco quer manter atacante até junho de 2026
Atacante, de 19 anos, é destaque do Cruz-Maltino no ano
Na Seleção, Andrey Santos pede título ao Vasco: 'Precisando'
Volante do Chelsea reforça desejo de retornar ao clube que o revelou no futuro
Com prazo perto do fim, Vasco aguarda empresa para fechar venda de potencial construtivo
Interessado tem até o dia 12 de dezembro para adquirir terreno
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.