Éder Luís reforça o CearáAndré Mourão / Agência O Dia

Publicado 13/11/2025 13:55

Rio - Ídolo do Vasco na campanha vitoriosa da Copa do Brasil de 2011, Éder Luís voltou a comentar sua trajetória no clube e não escondeu o incômodo com Euriquinho, filho do ex-presidente Eurico Miranda. Em conversa com o canal 'Colina em Foco', o ex-jogador abriu o jogo sobre a decepção que marcou seu retorno a São Januário, entre 2015 e 2018.

"A maior decepção que eu tive no Vasco foi com o filho dele (Eurico Miranda). Esse, para mim, me desculpa a palavra, esse é safado, sabe? Porque eu vivi um momento muito triste ali, um momento difícil. Ele não me tirou do Vasco porque a torcida gostava de mim", disse o ex-atacante, que rasgou elogios a Eurico Miranda.

"Eu achei que ia ter muito problema, mas, pelo contrário. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu falei com ele foi assim: 'Eurico, às vezes você não me conhece.' Aí ele virou pra mim e falou desse jeito: 'Ó, você acha que eu não te conheço? Eu preciso é de mais jogadores iguais a você aqui", contou.

Além disso, Éder Luis também comentou as pressões que envolvem a vida de um jogador profissional e o quanto a autocrítica o acompanhou durante a carreira.

"Atleta sofre demais. Tem aqueles que, sim, passam de boa, mas eu sempre fui um atleta que me cobrei muito profissionalmente. Eu sempre falei: 'Eu não sou um craque, mas, aonde eu passei, as pessoas não vão falar mal de mim", finalizou.