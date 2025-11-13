Adson voltou a jogar no fim do mês passado após sete meses afastado - Matheus Lima/Vasco

Publicado 13/11/2025 13:46

Rio - Na reta final do Campeonato Brasileiro e com as semifinais da Copa do Brasil em dezembro, o Vasco trabalha com a recuperação de Adson para a temporada de 2026. Além do atacante, Jair também é monitorado pelo Departamento de Saúde e Performance (DESP) para voltar aos gramados no próximo ano. As informações são do portal "GE".

Em julho, Adson sofreu uma fratura na tíbia direita durante um treino no CT Moacyr Barbosa. De acordo com o chefe do DESP, a perna do atleta sofreu "um mecanismo de alavanca" que resultou no trauma no osso.

Essa é a segunda lesão do jogador na mesma região em sua passagem pelo Cruz-Maltino. Em 2024, o atleta já havia sofrido uma fratura por estresse na mesma perna, e em agosto do mesmo ano optou por uma cirurgia, que o deixou fora até março de 2025.

Nesta segunda fratura, o atacante foi submetido em uma cirurgia para fixar o osso fraturado e começou o processo de reabilitação. Alternando entre atividades internos e em campo, com auxílio de preparação física e fisioterapia, o clube afirma que ele está "clinicamente muito bem".

Por meio de radiografias, o Departamento Médico do Vasco monitora a cicatrização óssea da perna do jogador. Na reta final da temporada, Adson só deve volta aos gramados em 2026. O atacante possui 50 jogos com o Vasco, com quatro gols e uma assistência. O jogador tem contrato até 2028.