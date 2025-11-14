Mauricio Lemos atuou em apenas nove partidasMateus Lima / Vasco
Fora dos planos, Vasco libera zagueiro para procurar novo clube
Jogador, de 29 anos, não será relacionado para os últimos jogos do ano
Vasco finaliza processo de raspagem do gramado de São Januário
Plantio da grama deve encerrar até o próximo domingo
Vasco nomeia novo vice-presidente de Relações Institucionais
Advogado já havia sido procurado pelo clube em 2024
Ídolo do Vasco, Éder Luis faz críticas a ex-dirigente: 'Safado'
Ex-atacante relembrou momento difícil no Cruz-Maltino
Vasco acompanha recuperação e projeta volta de atacante para 2026
Adson fraturou a tíbia direita em julho
Vai zarpar! Vasco avalia 2026 e prepara 'barca' com até sete jogadores
Cruz-Maltino terá mudanças no elenco para a próxima temporada
