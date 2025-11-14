Mauricio Lemos atuou em apenas nove partidas - Mateus Lima / Vasco

Mauricio Lemos atuou em apenas nove partidasMateus Lima / Vasco

Publicado 14/11/2025 09:00 | Atualizado 14/11/2025 09:01

Rio - Fora dos planos de Fernando Diniz, o zagueiro Mauricio Lemos, de 29 anos, foi liberado pelo Vasco para procurar um novo clube. O uruguaio não será relacionado para os últimos jogos do Campeonato Brasileiro. As informações são da "Itatiaia".

Com passagem pelo Atlético-MG, Lemos chegou ao Vasco neste ano depois de uma tentativa frustrada na temporada de 2024. No Cruz-Maltino pouco jogou, entrando em campo em apenas nove partidas.

A última vez que atuou foi na derrota por 3 a 2 para o Mirassol, em São Paulo, no dia 2 de agosto. Mauricio Lemos tem contrato com o clube carioca até o final da temporada e já poderá buscar outro clubes.

O uruguaio perdeu bastante espaço com a chegada de Robert Renan e de Carlos Cuesta, que atualmente foram a dupla titular de zaga do Vasco.