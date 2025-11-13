Alexandre Cordeiro foi indicado pelo presidente e ex-jogador do Vasco PedrinhoMarcos Oliveira/Agência Senado
Vasco nomeia novo vice-presidente de Relações Institucionais
Advogado já havia sido procurado pelo clube em 2024
Ídolo do Vasco, Éder Luis faz críticas a ex-dirigente: 'Safado'
Ex-atacante relembrou momento difícil no Cruz-Maltino
Vasco acompanha recuperação e projeta volta de atacante para 2026
Adson fraturou a tíbia direita em julho
Vai zarpar! Vasco avalia 2026 e prepara 'barca' com até sete jogadores
Cruz-Maltino terá mudanças no elenco para a próxima temporada
Rayan tem interesse em renovação e Vasco quer manter atacante até junho de 2026
Atacante, de 19 anos, é destaque do Cruz-Maltino no ano
Na Seleção, Andrey Santos pede título ao Vasco: 'Precisando'
Volante do Chelsea reforça desejo de retornar ao clube que o revelou no futuro
