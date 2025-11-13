Alexandre Cordeiro foi indicado pelo presidente e ex-jogador do Vasco Pedrinho - Marcos Oliveira/Agência Senado

Alexandre Cordeiro foi indicado pelo presidente e ex-jogador do Vasco PedrinhoMarcos Oliveira/Agência Senado

Publicado 13/11/2025 19:36

Vasco oficializou nesta semana seu novo vice-presidente de Relações Institucionais. Trata-se do advogado Alexandre Cordeiro Macedo. Antes de assumir o cargo no clube, ele foi presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Rio - Ooficializou nesta semana seu novo vice-presidente de Relações Institucionais. Trata-se do advogado Alexandre Cordeiro Macedo. Antes de assumir o cargo no clube, ele foi presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

O advogado será responsável por cuidar das relações do clube com autoridades públicas e com o setor privado. Alexandre possui um escritório de advocacia em Brasília e, por isso, será a voz do Vasco na capital federal.

Alexandre deixou a presidência do Cade em julho, mas antes de sair do cargo já estava no radar do clube. Em março do ano passado, o advogado foi convidado para integrar o Conselho de Administração da SAF, porém a indicação não avançou após ser barrada pela Comissão de Ética Pública da Presidência da República.

Como o Cade analisa e decide sobre fusões e aquisições empresariais, incluindo operações relacionadas a clubes de futebol, a participação dele na SAF configuraria conflito de interesses. A decisão foi tomada por seis votos a um.

Os integrantes da Comissão de Ética Pública levaram em conta a lei que dispõe sobre conflitos de interesse da administração pública federal. O artigo fala em "exercer, direta ou indiretamente, atividade que, em razão da sua natureza, seja incompatível com as atribuições do cargo ou emprego, considerando-se como tal, inclusive, a atividade desenvolvida em áreas ou matérias correlatas".