Vasco aproveitou a Data Fifa para trocar o gramado de São JanuárioGreenleaf

Publicado 13/11/2025 22:30 | Atualizado 13/11/2025 22:43

Rio - O Vasco aproveitou a Data Fifa para dar início à troca completa do gramado de São Januário. O clube finalizou a raspagem nesta quinta-feira (13) e iniciou o processo de plantio da nova grama, que deve ser encerrado até o próximo domingo (16). A troca e manutenção é feita pela Greenleaf.

A ideia do Vasco é usar o novo campo no duelo com o Internacional, previsto para o dia 28 de novembro, pela 36ª rodada do Brasileirão. A diretoria decidiu realizar a troca do gramado para eliminar as mutações presentes na grama, que promoviam "manchas" nas cores e pioravam o aspecto estético.

A nova grama utilizada está sendo colhida em uma fazenda em Saquarema, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O plantio da nova grama será iniciado nesta sexta-feira (14) e tem previsão de ser finalizado até domingo, caso as condições climáticas sejam favoráveis.

Mesmo que o Vasco consiga dar início as obras no primeiro semestre de 2026, a nova grama do estádio não será afetada. O clube poderá reaproveitá-la em outro local após o início da reforma, como no CT Moacyr Barbosa ou no CT de Caxias, onde a base e o futebol feminino costumam treinar.