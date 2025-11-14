Paulinho não deve permanecer no Vasco na próxima temporada - Divulgação / Vasco

Paulinho não deve permanecer no Vasco na próxima temporadaDivulgação / Vasco

Publicado 14/11/2025 13:43

Rio - Fora dos planos, Paulinho não deve permanecer no Vasco na próxima temporada. O volante, de 28 anos, não joga desde setembro e tem contrato até o final do ano, mas ainda não foi procurado para tratar renovação. Por isso, ele já busca um novo clube e tem recebido sondagens, de acordo com a "Itatiaia".

Paulinho recebeu sondagens de clubes do Oriente Médio. O volante, que já atuou por Al-Shabab e Al-Fayha, ambos da Arábia Saudita, já pode assinar pré-contrato com qualquer interessado, mas ainda avalia as opções antes de definir o próximo passo da carreira. A saída do Vasco é considerada certa.

Pouco utilizado, Paulinho não joga desde o dia 14 de setembro, no empate diante do Ceará, quando atuou apenas por quatro minutos. O jogador se recuperou de uma grave lesão de ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, mas não conseguiu retomar o espaço com o técnico Fernando Diniz.

Na atual temporada, Paulinho disputou 25 jogos, sendo apenas 10 como titular, marcou um gol e deu uma assistência. Contratado em 2023, o volante foi um dos destaques do time que salvou o Vasco de mais um rebaixamento. Ao todo, soma 49 jogos, dois gols e três assistências com a camisa cruz-maltina.