Nuno Moreira é jogador do Vasco - Matheus Lima/ Vasco

Publicado 15/11/2025 18:10

Rio - Destaque do Vasco na temporada, o meia-atacante Nuno Moreira, de 26 anos, já vai guardar 2025 como um ano para se lembrar eternamente. Com nove gols e sete assistências, o português já vive o seu ano com mais participações diretas em gols na carreira. Porém, se marcar mais uma vez, a temporada será a mais artilheira também.

Até o momento, os números de gols estão em igualdade com os que viveu no ano passado defendendo o Casa Pia. Ele entrou em campo em 23 jogos, anotou nove gols e deu cinco assistências.

Nuno Moreira foi formado na base do Sporting, de Portugal, mas se profissionalizou pelo Vizela. Antes de chegar ao Vasco, ele atuou no futebol português por cinco temporadas.

No começo do ano, o Vasco desembolsou algo em torno de 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 20 milhões na cotação da época) por Nuno Moreira. Ele assinou contrato até dezembro de 2027.