Everton Cebolinha deve deixar o FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 14/11/2025 14:20

Rio - O atacante Everton Cebolinha, de 29 anos, deve deixar o Flamengo na próxima temporada. Apesar do Grêmio ter interesse na sua contratação, o jogador deverá dar prioridade para equipes do chamado "Mundo Árabe". As informações são do portal "UOL".

Everton Cebolinha perdeu bastante espaço no Flamengo desde a chegada de Jorge Carrascal e Samuel Lino, reforços contratados para o ataque. Com contrato até o fim de 2027, o jogador vê com bons olhos mudar de ares no ano que vem.

Em relação ao Grêmio, o atacante também vê a possibilidade com bons olhos. Porém, a dificuldade pode ser por conta da uma compensação financeira que o clube carioca deverá exigir para liberá-lo.

O Flamengo não se opõe a uma saída, mas quer recuperar uma parte do valor que investiu para comprar o atacante. O atacante foi contratado em 2022 por algo em torno de R$ 70 milhões e alternou altos e baixos no clube carioca. Na atual temporada, ele entrou em campo em 34 jogos, anotou quatro gols e deu duas assistências.