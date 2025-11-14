Michael pode deixar o Flamengo em 2026 - Adriano Fontes/Flamengo

Publicado 14/11/2025 08:00

Rio - Com pouco espaço em um setor repleto de opções no Flamengo, o atacante Michael, de 29 anos, poderá procurar novos anos no ano que vem. De acordo com informações do portal "UOL", o Corinthians tem interesse na contratação do jogador.

O nome do atleta foi indicado por Dorival Júnior e existe um interesse do Flamengo na transferência, já que o atacante não tem espaço e tem um vencimento considerado alto. Porém, as questões financeiras podem não ser simples para o Corinthians.

A ideia do Corinthians é tentar uma contratação em definitivo de graça ou um empréstimo. O Alvinegro também via com bons olhos Everton Cebolinha, também do Flamengo, que interessa ao Grêmio, mas o atacante é visto como inviável neste momento para o clube paulista.

Em sua segunda passagem pelo Flamengo, Michael não vem tendo uma boa temporada. Ele entrou em campo em 27 jogos, fez dois gols e deu quatro assistências. O atacante tem contrato com o clube até o fim de 2028.