Varela, Arrascaeta e Viña foram convocados pelo Uruguai
Flamengo freta avião, e estrangeiros devem jogar clássico com Fluminense
Filipe Luís vai avaliar as condições de cada um antes de utilizá-los
STJD aplica multa, e Bruno Henrique está liberado para jogar pelo Flamengo
Jogador é absolvido de acusações de fraude esportiva e é apenas multado
Bap vê desequilíbrio em gastos com gramado e explica proposta para proibir sintético
Presidente rubro-negro afirma que a Fifa liberou o uso apenas em países de frio extremo e critica clubes que 'tropicalizaram' a ideia
Flamengo e Palmeiras são os únicos não europeus entre as 10 melhores clubes do mundo
Além dos dois rivais, Botafogo e Fluminense também aparecem bem posicionados
Flamengo x Palmeiras: final da Libertadores tem mais de 80% dos ingressos vendidos
Decisão está marcada para 29 de novembro, em Lima, no Peru
Flamengo pode voltar à carga por zagueiro do Internacional em 2026
Rubro-Negro vê necessidade de reforço para o setor
