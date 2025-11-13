Varela, Arrascaeta e Viña foram convocados pelo Uruguai - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 13/11/2025 18:50

Rio - O Flamengo já definiu a logística para contar com os estrangeiros no clássico com o Fluminense, na próxima quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 34ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro vai fretar um avião, e os gringos vão chegar ao Rio de Janeiro na tarde do dia da partida, segundo informações do "ge".

O avião vai sair dos Estados Unidos e trará cinco dos sete convocados, todos estrangeiros. São eles: os uruguaios Varela, Viña e Arrascaeta; o colombiano Carrascal; e o equatoriano Plata. Já os brasileiros Alex Sandro e Danilo vão voltar para o Brasil direto da França, em voo comercial, e também devem desembarcar na cidade no dia do clássico.

A utilização dos jogadores no clássico vai ser definida pelo técnico Filipe Luís, que vai avaliar a situação física de cada um. O departamento médico do clube estará em contato com o departamento médico de cada seleção. O Flamengo considera o esforço como necessário, mesmo não tendo garantia de utilização por causa da condição física dos jogadores.

Apesar dos esforços para contar com os convocados no clássico com o Fluminense, o Flamengo jogará desfalcado contra o Sport, neste sábado (15), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, em jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão. Vice-líder com 68 pontos, o Rubro-Negro está empatado com o Palmeiras, mas tem uma vitória a menos do que o time paulista.