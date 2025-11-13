Flamengo de Filipe Luís faz grande temporada - Juan Mabromata / AFP

Publicado 13/11/2025 14:18

ranking atualizado da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS). Os dois finalistas da Libertadores e que disputam o título do Brasileirão estão na lista dos 10 melhores clubes do mundo.

O ranking considera os resultados dos últimos 12 meses, neste caso entre 1º de novembro de 2024 e 31 de outubro de 2025. E o Verdão assumiu o sétimo lugar, à frente do Rubro-Negro, em 10º.

O ranking considera os resultados dos últimos 12 meses, neste caso entre 1º de novembro de 2024 e 31 de outubro de 2025. E o Verdão assumiu o sétimo lugar, à frente do Rubro-Negro, em 10º.



Em relação à atualização anterior, o Flamengo caiu duas posições, já que era o único representante sul-americano no top-10. E o Palmeiras ganhou três, saindo do 11º lugar.



Cariocas bem posicionados

16ª posição, pouco à frente do em 18º. E o Racing fecha a lista dos 20 melhores. Além dos dois rivais pelos títulos da Libertadores e do Brasileirão, o futebol sul-americano também tem outros três destaques. O Fluminense está na, pouco à frente do Botafogo . E o Racing fecha a lista dos 20 melhores.

Com quatro representantes, o Brasil está à frente da Espanha, com três clubes, e só perde para a Inglaterra, com cinco no Top-20.



Sem mudança no topo



Já o PSG segue como líder absoluto no ranking de melhores clubes do mundo da IFFHS. O clube francês já liderava na lista anterior, assim como o Real Madrid como segundo colocado. Já o Chelsea subiu para terceiro, trocando de posição com a Inter de Milão.



O ranking dos melhores clubes do mundo



1. Paris Saint-Germain (UEFA) - 567 pontos

2. Real Madrid (UEFA) - 511 pontos

3. Chelsea (UEFA) - 484 pontos

4. Inter de Milão (UEFA) - 470 pontos

5. Bayern de Munique (UEFA) - 457 pontos

6. Barcelona (UEFA) - 419 pontos

7. Borussia 09 Dortmund (UEFA) - 394 pontos

8. Palmeiras (CONMEBOL) - 378 pontos

9. Arsenal (UEFA) - 378 pontos

10. Flamengo (CONMEBOL) - 374 pontos