Flamengo e Palmeiras são os únicos a furar a bolha do futebol europeu no ranking atualizado da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS). Os dois finalistas da Libertadores e que disputam o título do Brasileirão estão na lista dos 10 melhores clubes do mundo.
O ranking considera os resultados dos últimos 12 meses, neste caso entre 1º de novembro de 2024 e 31 de outubro de 2025. E o Verdão assumiu o sétimo lugar, à frente do Rubro-Negro, em 10º.
Em relação à atualização anterior, o Flamengo caiu duas posições, já que era o único representante sul-americano no top-10. E o Palmeiras ganhou três, saindo do 11º lugar.
Além dos dois rivais pelos títulos da Libertadores e do Brasileirão, o futebol sul-americano também tem outros três destaques. O Fluminense está na 16ª posição, pouco à frente do Botafogo, em 18º. E o Racing fecha a lista dos 20 melhores.
Com quatro representantes, o Brasil está à frente da Espanha, com três clubes, e só perde para a Inglaterra, com cinco no Top-20.
Sem mudança no topo
Já o PSG segue como líder absoluto no ranking de melhores clubes do mundo da IFFHS. O clube francês já liderava na lista anterior, assim como o Real Madrid como segundo colocado. Já o Chelsea subiu para terceiro, trocando de posição com a Inter de Milão.
O ranking dos melhores clubes do mundo
1. Paris Saint-Germain (UEFA) - 567 pontos 2. Real Madrid (UEFA) - 511 pontos 3. Chelsea (UEFA) - 484 pontos 4. Inter de Milão (UEFA) - 470 pontos 5. Bayern de Munique (UEFA) - 457 pontos 6. Barcelona (UEFA) - 419 pontos 7. Borussia 09 Dortmund (UEFA) - 394 pontos 8. Palmeiras (CONMEBOL) - 378 pontos 9. Arsenal (UEFA) - 378 pontos 10. Flamengo (CONMEBOL) - 374 pontos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.