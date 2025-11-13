Presidente do Palmeiras, Leila Pereira ofereceu carona em avião a jogadores do FlamengoCesar Greco/Palmeiras/by Canon

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, ajudará Vasco, Bahia e Cruzeiro ao dar carona a Paulo Henrique, Fabrício Bruno e Luciano Juba, no avião que levará Vitor Roque de volta ao Brasil. Ela, inclusive, se ofereceu a levar Danilo e Alex Sandro, os outros dois jogadores que atuam no futebol brasileiro, mas o Flamengo não topou.
O Rubro-Negro já havia definido a logística do retorno dos dois defensores antes da oferta. Eles participam do jogo da seleção brasileira contra a Tunísia, na terça-feira (18), e depois retornam da França em voo comercial, como revelou Alex Sandro.
"Não faz diferença. Vamos voltar no dia seguinte, dormir é muito importante. Eu, particularmente, prefiro assim. Voltar logo (após o jogo) você ganha tempo, mas perde uma noite de sono. Estou na fase em que o sono é bem importante para minha recuperação", afirmou o lateral em entrevista coletiva.
Os dois jogadores do Flamengo chegarão ao Brasil no dia do clássico com o Fluminense, quarta-feira (19), às 21h30, no Maracanã. O aproveitamento dos dois dependerá da minutagem em campo pela seleção, e também como chegarem após o desgaste, mas a tendência é que sejam poupados, pensando na final da Libertadores.

O que disse Leila Pereira

No dia anterior à declaração de Alex Sandro, a presidente do Palmeiras confirmou que daria carona em seu avião aos jogadores que atuam no futebol brasileiro. Ela, inclusive, provocou o Flamengo, de quem costuma dizer que tem atitudes individualistas, sem pensar nos outros clubes.
"Se mais algum clube estiver interessado que os seus atletas convocados para a Seleção Brasileira retornem comigo e com o Vitor Roque, é só pedir. Tendo espaço no avião, eu faço questão de colaborar”, afirmou em entrevista à ESPN.
"Como sempre digo, a rivalidade tem de ficar dentro de campo. Fora dele, os clubes deveriam se unir cada vez mais em prol do crescimento do futebol brasileiro".