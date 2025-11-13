Com apenas 13 anos, Enzo inicia sua trajetória nas artes marciais sob a orientação do pai(Foto: Divulgação)
Com apenas 13 anos, Enzo iniciou sua trajetória nas artes marciais sob a orientação do pai, líder da CMSystem. Na estreia no boxe, o jovem venceu Nicolas Borges por decisão unânime após três rounds, mostrando maturidade e técnica dentro do ringue.
Orgulhoso da evolução do filho, Cristiano Marcello destacou o comprometimento de Enzo com os treinos e o prazer de vê-lo novamente em ação.
“Estou muito orgulhoso da dedicação do Enzo. Ele tem treinado com seriedade e vem mostrando o espírito da CMSystem. Estou empolgado para vê-lo impor esse estilo dentro do cage novamente”, disse o treinador.
Union Fight Show 2
Porto União, SC
29 de novembro
Ingressos e PPV: 47 98890-8405
