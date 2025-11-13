Com apenas 13 anos, Enzo inicia sua trajetória nas artes marciais sob a orientação do pai - (Foto: Divulgação)

Com apenas 13 anos, Enzo inicia sua trajetória nas artes marciais sob a orientação do pai(Foto: Divulgação)

Publicado 13/11/2025 09:00

Após estrear no boxe amador com vitória no final de setembro, Enzo Marcello, filho do ex-lutador e treinador Cristiano Marcello, já tem novo desafio confirmado. O jovem atleta volta ao cage do evento Union Fight Show no dia 29 de novembro, no município catarinense de Porto União, desta vez para disputar uma luta de muay thai contra Gabriel Alves.



Com apenas 13 anos, Enzo iniciou sua trajetória nas artes marciais sob a orientação do pai, líder da CMSystem. Na estreia no boxe, o jovem venceu Nicolas Borges por decisão unânime após três rounds, mostrando maturidade e técnica dentro do ringue.

Leia Mais Seminário com Reyson Gracie será atração da Eurocup, que fecha o Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu

Ngannou mira duelo contra Jon Jones e diz: 'Seria o maior de todos os tempos'

Final do Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu leva campeões para Abu Dhabi e à seleção mineira

Orgulhoso da evolução do filho, Cristiano Marcello destacou o comprometimento de Enzo com os treinos e o prazer de vê-lo novamente em ação.



“Estou muito orgulhoso da dedicação do Enzo. Ele tem treinado com seriedade e vem mostrando o espírito da CMSystem. Estou empolgado para vê-lo impor esse estilo dentro do cage novamente”, disse o treinador. Orgulhoso da evolução do filho, Cristiano Marcello destacou o comprometimento de Enzo com os treinos e o prazer de vê-lo novamente em ação.“Estou muito orgulhoso da dedicação do Enzo. Ele tem treinado com seriedade e vem mostrando o espírito da CMSystem. Estou empolgado para vê-lo impor esse estilo dentro do cage novamente”, disse o treinador.

SERVIÇO:



Union Fight Show 2

Porto União, SC

29 de novembro

Ingressos e PPV: 47 98890-8405